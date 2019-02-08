Avusturya Parlamentosuna siber saldırı düzenlendi
Avustralya'da parlamentonun bilgisayar sistemine siber saldırı yapıldığı açıklandı.08 Şubat 2019 Cuma 15:38
Avustralya'da parlamentonun bilgisayar sistemine siber saldırıda bulunulduğu duyuruldu.
Parlamento yetkilileri, yaptıkları yazılı açıklamada, kimliği belirlenemeyen bilgisayar korsanlarının parlamento bilgisayar ağına sızmaya çalıştığının tespit edildiğini belirtti.
Yetkililer saldırının ardından kurumun tüm bilgisayarlarının giriş şifrelerinin değiştirildiğini ifade etti.
Çalınıp çalınmadığı bilgisi yok
Saldırıda parlamento verilerinin çalınıp çalınmadığına dair henüz bir kanıt olmadığının vurgulandığı açıklamada, "ilgili kurumların konuyu soruşturduğu" kaydedildi.
Almanya'da ocak ayında Federal Mecliste (Bundestag) grubu bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti üyelerinin bilgisayarlarına siber saldırı düzenlenmişti.
Saldırıda Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu yüzlerce siyasetçinin kişisel verileri çalınmıştı.
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