Avusturya Parlamentosuna siber saldırı düzenlendi Avustralya'da parlamentonun bilgisayar sistemine siber saldırı yapıldığı açıklandı.

Avustralya'da parlamentonun bilgisayar sistemine siber saldırıda bulunulduğu duyuruldu. Parlamento yetkilileri, yaptıkları yazılı açıklamada, kimliği belirlenemeyen bilgisayar korsanlarının parlamento bilgisayar ağına sızmaya çalıştığının tespit edildiğini belirtti. Yetkililer saldırının ardından kurumun tüm bilgisayarlarının giriş şifrelerinin değiştirildiğini ifade etti. Çalınıp çalınmadığı bilgisi yok Saldırıda parlamento verilerinin çalınıp çalınmadığına dair henüz bir kanıt olmadığının vurgulandığı açıklamada, "ilgili kurumların konuyu soruşturduğu" kaydedildi. Almanya'da ocak ayında Federal Mecliste (Bundestag) grubu bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti üyelerinin bilgisayarlarına siber saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu yüzlerce siyasetçinin kişisel verileri çalınmıştı.

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