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AB ülkesinde Müslümanlara 'orduya katılın' teklifi

Belçika Savunma Bakanlığı, giderek artan asker açığını karşılayabilmek için ülkede yaşayan Müslümanları orduya katılmaya davet etti.

04 Ağustos 2019 Pazar 14:01
AB ülkesinde Müslümanlara 'orduya katılın' teklifi

Belçika Savunma Bakanlığı, giderek artan asker açığını karşılayabilmek amacıyla ülkedeki Müslümanları orduya katılmaya çağırdı. Savunma bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım filminde, bir kadın asker adayının "Müslüman kimliğimle orduda görev yapma fırsatım var mı?" sorusuna yer verildi. Böylelikle Belçikalı Müslümanlar, silahlı kuvvetlere katılmaya çağrıldı.

Belçika Savunma Bakanlığı, giderek artan asker açığını karşılayabilmek amacıyla ülkedeki Müslümanları orduya katılmaya teşvik ediyor.

Kampanya başlatıldı

Savunma bakanlığı, personel ihtiyacının karşılanması amacıyla sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

Hazırlanan tanıtım filminde, bir kadın asker adayının "Müslüman kimliğimle orduda görev yapma fırsatım var mı?" sorusuna yer verildi. Böylelikle Belçikalı Müslümanlar, silahlı kuvvetlere katılmaya çağrıldı.

Belçika Savunma Bakanlığı insan kaynakları bölümünden Yarbay Sandra Bertocchi, yeni kampanyada neden Müslümanları hedef aldıklarını, "Toplumun yansıması olmak istiyoruz" sözleriyle açıkladı.

Yarbay Bertocchi, Flamanca yayımlanan De Morgen gazetesine yaptığı açıklamada, Belçika toplumunun önemli bir bölümünü Müslümanların oluşturduğunu vurguladı.

Bertocchi, "Müslümanlar, toplumunuzda güçlü şekilde temsil edilen bir gruptur. Biz bütün inanç gruplarına karşı tarafsızız. Hâlâ basmakalıp bir savunma görüntüsü var. Biz toplumun yansıması olmak istiyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip olan Belçika'da Müslümanların oranı yüzde 7,6 olarak tahmin ediliyor.

Ancak soyadı tahminine göre, ordu mensuplarının sadece yüzde 0,5'i Müslümanlardan oluşuyor.

Belçikalı yarbaya göre, ordudaki Müslüman sayısı, toplumla doğru orantılı değil.

Bertocchi, Müslümanlara yeterince ulaşamadıklarını belirterek, "Ülkemizde zorunlu askerlik yok. O yüzden ilk adımı bizim atmamız gerekiyor. Bu nedenle sosyal medya üzerinden çaba harcıyoruz." dedi.

İnsan kaynakları yetkilisi, Belçika ordusunun, değişik inanç gruplarını çekebilmek için uzun süredir imam ve haham istihdam ettiğini de söyledi.

Yarbay Sandra Bertocchi'nin verdiği bilgiye göre, önümüzdeki yıllarda yaşanacak emeklilikler nedeniyle Belçika ordusu ciddi bir personel kaybıyla karşı karşıya.

Teknik, tıbbi ve bilgi işlem alanlarında ortalama 2 bin yeni personele ihtiyaç var. Bertocchi, yüzde 8,5 olan kadın personel sayısını da arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Belçika ordusu, geçen yıl bin 700 yeni personel aldı. Orduda, 31 bin asker ve yaklaşık 2 bin sivil personel bulunuyor.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:01
  1. Ordu
  2. Belçika Savunma Bakanlığı
  3. Belçika ordusu

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