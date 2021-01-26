AB ülkesinde can kaybı son 8 ayın en yüksek seviyesinde

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 56 bin 799'a çıktı.

Yeni vakalardaki yüksek artışın da devam ettiği İspanya'da, son 24 saatte 36 bin 435 artışla toplam vaka sayısı 2 milyon 629 bin 817 oldu.

Öte yandan, 10 Aralık'ta İspanya genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 188 iken, her gün artış gösteren bu sayı 893'e ulaştı.

Avrupa Birliği (AB), 250 vakanın üzerini "riskli bölge" olarak tanımlarken, İspanya'daki ortalama neredeyse bunun 4 katına yaklaştı.

Ülkede, Kovid-19 hastalarının yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluğunun yüzde 40'ın üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirlerin sıkılaştırılmasına devam ediliyor.

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağı saat 22.00'de başlatılırken, salgının yoğun olduğu yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları da artırılıyor.

Normalde 6 olan aile veya arkadaş gruplarında en fazla toplanma sayısı, bazı yerlerde 4'e, Valensiya'da ise 2'ye kadar indirildi. Galisya bölgesinde de aynı evde yaşayanlar dışında bir araya gelmeye yasak konuldu.

İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılaması kapsamında şu ana kadar aşı uygulananların sayısı 1 milyon 291 bin 216 olurken, 123 bin 697 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanı İlla, Katalonya seçimlerine katılmak için istifa etti

Öte yandan, yaklaşık bir yıldır iktidarda olan azınlık sol koalisyon hükümetindeki Sağlık Bakanı Salvador İlla, Katalonya'da 14 Şubat'ta yapılacak yerel parlamento seçimlerinde Katalonya Sosyalist Partisinden (PSC) başkan adayı olması nedeniyle görevinden istifa etti.

Şimdiye kadar Bölgesel Politikalar ve Kamusal İşler Bakanı olan Carolina Darias, İlla'nın yerine Sağlık Bakanı oldu. PSC'nin Birinci Sekreteri Miguel İceta ise Bölgesel Politikalar ve Kamusal İşler Bakanı olarak atandı.