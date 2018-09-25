AB ülkesi çıkmaza girdi! Tatbikat bile yapamıyorlar

Bulgaristan Savunma Bakanlığının personel ve silah yenileme sıkıntısı nedeniyle rutin tatbikat çalışmalarını sürdürmekte güçlük çektiği kaydedildi.

Bakanlığın hazırladığı ve 2018 yılın ilk yarısındaki askeri eğitim çalışmalarını kapsayan rapora göre, asker kadrosu 33 bin 150 kişilik olan silahlı kuvvetler, 8 bin kişilik kadro açığını kapatamıyor.

SADECE 1.2 MİLYON AVRO HARCAYABİLDİLER

Medyaya sunulan raporu hazırlayan uzmanlar, 2018 yılında askeri eğitim için ayrılan 8 milyon avrodan yılın ilk yarısında sadece 1,2 milyon avro harcanabildiğini belirtti.

Bulgaristan’ın Rus yapımı MiG tipi 15 uçaktan oluşan hava kuvvetlerin filosundaki personel, bu sürede sadece bin 950 saatlik uçuş eğitimi alabildi.

Deniz kuvvetleri personeli ise açık denizde sadece 15 günlük eğitim yaptı. Onlara bağlı pilotlara ise sadece 155 saat uçuş eğitimi verildi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, süreli askerliğin anayasa değişikliği ile kaldırıldığı 2008'den bu yana kronikleşen kadro açığı yüzünden ülkede gönüllü askerlik projesinin uygulamasına ivme verilmesi gerektiğini öne sürmüştü. Karakaçanov’un bu yöndeki girişimleri toplumdan sert tepki görüyor.

Bulgaristan’da 45 yıl süren komünizm döneminde, ordunun nüfusu 110 bine ulaşmıştı. Ülkenin 1989 yılında demokrasiye geçişi sonrası süreli askerliğin bütçeye getirdiği yük gittikçe artmıştı.

Nüfusu 7 milyonun altında olan Bulgaristan, 14 yıllık adaylık sürecinin ardından 29 Mart 2004'te NATO üyeliğine alınmıştı. Ülkede 2008 yılında tamamen profesyonelleşen silahlı kuvvetlerin kadrosu 33 bine indirilmişti.