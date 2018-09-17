0553 313 94 23

AB ülkelerinin bakanları toplantıda birbirine girdi!

AB'nin düzenlediği toplantıda İtalya ve Lüksemburglu bakanlar arasında mülteci krizi büyüdü ve kavgaya dönüştü.

17 Eylül 2018 Pazartesi 18:34
AB ülkelerinin bakanları toplantıda birbirine girdi!

Geçtiğimiz hafta Avusturya'da düzenlenen AB Toplantısı'nda mülteci konusu yine ülkeleri gerdi. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn arasında yaşanan sözlü tartışma bu toplantıya adeta damga vurdu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan nüfusunun özellikle de gençlerin azaldığını, bu açığın da ülkeye gelen göçmen veya mültecilerle çözülemeyeceğini iddia etti.

"KÖLELERE İHTİYACIMIZ YOK"

Salvini, “Bazı meslektaşlarımızın Avrupa nüfusu yaşlandığı için göçmenlere ihtiyaç olduğu şeklindeki bazı açıklamalarını duydum. Ben tamamen farklı düşünüyorum. Ben birkaç yıl önce olduğu gibi gençlerimizi tekrar çocuk yapmaya teşvik etmek için hükümetteyim. Ekonomik nedenlerle çocuk yapmayan Avrupalıların yerini, genç Afrikalılarla doldurmak için değil. Belki Lüksemburg’da buna ihtiyaç vardır ama İtalya’da bizim genç nesli çocuk yapmaya teşvik etmeye ihtiyacımız var. Artık dünyaya getirmediğimiz çocuklarımızın yerini doldurmak için yeni kölelere ihtiyacımız yok.” dedi.

"LÜKSEMBURG'UN YENİ GÖÇE İHTİYACI VARSA ALABİLİRSİNİZ"

Lüksemburglu Bakan ise Salvini'nin lafını kesti ve boş konuşuyormuş gibi laflarını 'blah blah' diyerek tekrarladı. Daha sonra da sinirlerine hakim olamayan Lüksemburglu Bakan, “Ben Lüksemburg’un bakanıyım ve mali işleri kontrol ediyorum. Siz İtalya’da çocuklarınızı beslemek için paranızı harcayın. Ayrıca Lüksemburg'da yaşayan ve çalışan birçok İtalyan var.” diye konuştu.

Salvini de “Lüksemburg’da yeni göçe ihtiyacınız varsa, alabilirsiniz. İtalya’da İtalyanları tekrar çocuk yapmaya teşvik etmeyi tercih ediyorum.” sözleriyle yanıt verdi.

"FAŞİST SÖYLEMLERİ KULLANIYOR"

Der Spiegel dergisine dün bir açıklama yapan Lüksemburglu Bakan Salvini'nin siyasi söylemlerini sert bir dille eleştirerek, “Salvini, 1930’lu yılların faşist yöntemlerini ve söylemlerini kullanıyor.” dedi.

"İTALYA ÇOK FAZLA GÖÇMEN KABUL ETTİ"

Söz düellosunu Facebook hesabından devam ettiren Salvini, “Vergi cenneti Lüksemburg’un sosyalist bakanı, İtalyan muhacir atalarımızı bugün gelen yasa dışı göçmenlerle kıyasladıktan ve konuşmamı bir hakaret sözcüğü haykırarak kestikten sonra bugün bana ‘faşist’ diyor. Ben de diyorum ki, Lüksemburg’da ne sorunları var? Burada faşizm yok, sadece kurallara uyuyoruz. Eğer Lüksemburg’da göçmenleri çok seviyorsanız, hepsini kabul edebilirsiniz. Biz İtalya’da çok fazla göçmen kabul ettik.” dedi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 18:34
  1. Lüksemburg
  2. İtalya
  3. kriz
  4. mülteci
  5. Salvini

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib'de ateşkese varıldı mı? Erdoğan-Putin görüşmesi son dakika
    1. İdlib'de ateşkese varıldı mı?..
    2. Erdoğan-Putin zirvesinde mutabakat!
    3. İstanbul nöbetçi eczane Beyoğlu
    4. Nöbetçi eczane Esenler
    5. Nöbetçi eczane Bağcılar
    6. Küçükçekmece nöbetçi eczane
    7. İstanbul Şişli nöbetçi eczane isimleri
    8. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    9. İstanbul Beyoğlu nöbetçi eczaneler
    10. NATO'dan Rusya'ya büyük tehdit: 5...
    11. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
    12. Nöbetçi eczane Kadıköy
    13. Nöbetçi eczane Bakırköy
    14. Nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa
    15. Renk uyumu için...
    16. Ankara Sincan Batıkent Etimesgut..
    17. "Hiç kimsenin bize Twitter'dan ayar..
    18. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    19. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    20. Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?