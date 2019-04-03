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"AB ülkelerine taahhütlerini yerine getirmeleri için baskı uygulayacağız"

- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "AB ülkelerine taahhütlerini yerine getirmeleri için baskı uygulayacağız. AB birkaç görüş bildirmekle ya da uygulamaya geçmeyen birkaç proje açıklamakla sorumluluktan kurtulamayacağını bilmelidir"

03 Nisan 2019 Çarşamba 23:58
"AB ülkelerine taahhütlerini yerine getirmeleri için baskı uygulayacağız"

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, AB ülkelerine taahhütlerini yerine getirmeleri için baskı uygulayacaklarını söyledi.

Zarif, İran lideri Ali Hamaney'in resmi sitesine yaptığı açıklamada, Tahran ile AB ülkeleri arasındaki ilişkiler ve Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya ilişkin yaklaşımlarını değerlendirdi.

AB ülkelerinin başlangıçta nükleer anlaşmayı bir kazanım olarak gördüğünü ancak ABD’nin yaptırımlarına karşı durmak için hazırlıklarının ve yeterli güçlerinin olmadığını belirten Zarif, "AB'nin nükleer anlaşmada gösterdiği çaba yeterli değildi. Aynı zamanda bu çabalar, AB’nin stratejik olarak nitelendirdiği bir meseledeki eksiklikleri telafi etmek için hazırlığının olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

AB’yi taahhütlerini yerine getirmeye çağırırken diplomatik açıdan çalışmaya devam edeceklerini belirten Zarif, şöyle devam etti:

"AB ülkelerine taahhütlerini yerine getirmeleri için baskı uygulayacağız. Yani AB birkaç görüş bildirmekle ya da uygulamaya geçmeyen birkaç proje açıklamakla sorumluluktan kurtulamayacağını bilmelidir."

İranlı Bakan, AB'ye hiçbir zaman ümit bağlamadıklarını ve bunun için son zamanlarda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve kendisinin Rusya, Çin, Türkiye ve Irak gibi komşu ve kadim ortaklar olarak gördükleri ülkelere ziyaretler gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Zarif, açıklamasını, "Yönetime geldiğimiz ilk günden bu yana, özellikle de ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra bize yakın ülkelerle ilişkileri geliştirmeye dikkat ettik. Bu ülkeler sürekli olarak yanımızdaydı ve şimdi de onlar için dost tabirini kullanmak istiyorum. Bu ülkeler en çetin koşullarda bizimle iş birliği yaptı." diyerek tamamladı.


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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 23:58
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