AB ülkelerinden koronavirüs aşısı kararı
AB ülkeleri, koronavirüs aşı kampanyasını koordineli olarak başlatma ve aşıların ilerleyişine ilişkin bilgileri birbirleri ile paylaşma kararı aldı.
AB ülkeleri, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen koronavirüs aşılarının ilerleyişlerine dair bilgileri birbirleri ile paylaşma ve aşılamaya beraber başlama kararı aldı.
İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve İsviçre olmak üzere 8 ülkenin Sağlık Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, koronavirüs aşı kampanyalarının koordineli olarak başlatılacağı bildirildi.
Ayrıca Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, AB kurumlarının aşıya onay vermesi halinde 24 ile 72 saat arasında aşılamaya başlanacağını duyurdu.