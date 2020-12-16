  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs AB ülkelerinden koronavirüs aşısı kararı
Korona Virüs

AB ülkelerinden koronavirüs aşısı kararı

AB ülkeleri, koronavirüs aşı kampanyasını koordineli olarak başlatma ve aşıların ilerleyişine ilişkin bilgileri birbirleri ile paylaşma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 00:41:00 -
AB ülkelerinden koronavirüs aşısı kararı

AB ülkeleri, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen koronavirüs aşılarının ilerleyişlerine dair bilgileri birbirleri ile paylaşma ve aşılamaya beraber başlama kararı aldı.

İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve İsviçre olmak üzere 8 ülkenin Sağlık Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, koronavirüs aşı kampanyalarının koordineli olarak başlatılacağı bildirildi.

Ayrıca Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, AB kurumlarının aşıya onay vermesi halinde 24 ile 72 saat arasında aşılamaya başlanacağını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin Türkiye yaptırımları sonrası olay sözler: Sıcak savaşa dönüşebilir
Dünya

ABD'nin Türkiye yaptırımları sonrası olay sözler: Sıcak savaşa dönüşebilir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski Müdürü Bartu Soral, 'Türkiye’deki Amerikan üsleri kapatılmalı' diyerek sıcak çatışma uyarısı yapt..
Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: İnsanlığımızdan utandırdı
Gündem

Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: İnsanlığımızdan utandırdı

Koronavirüs tedavisinin ardından görevinin başına dönerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi..
Yaptırımın ardından Türkiye-ABD arasında ilk temas
Gündem

Yaptırımın ardından Türkiye-ABD arasında ilk temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye yönelik alınan S-400 yaptırım kararına ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay