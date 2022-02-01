AB ülkelerinde yeni gelişme! Koronavirüs aşısı zorunlu hale getiriliyor

Avrupa ülkeleri, koronavirüse karşı ‘zorunlu’ aşı uygulamasına geçiş konusu ‘artıları ve eksileri’ şeklinde tartışıyor. Koronavirüs salgınında Omicron varyantının yükselişi, aşının önemini gösterdi. Bazı ülkeler önlemleri sıkılaştırma kararı alırken, Avusturya'da bugün yürürlüğe giren yasayla, 18 yaşından büyük herkese Covid-19 aşısı zorunluluğu getirildi

Koronavirüs salgını Omicron varyantının da yayılımı ile dünya genelindeki artışını sürdürüyor. Omicron, vaka sayılarındaki yükselişin hızını artırırken, hastalığın bulaşıcılığının artmasındaki sebepleri azaltmaya çalışan bazı ülkeler önlemlerini sıkılaştırdı.

Avusturya önlemleri artıran ülkelerden biri olurken, salgının başından bu yana bir ilki uygulamaya hazırlanıyor. Avusturya'da bugün yürürlüğe giren yasayla, 18 yaşından büyük herkesin Covid-19 aşısı yaptırması zorunlu hale getirildi.

18 yaşından büyük herkes zorunlu aşı olacak

Avusturya aşıyı zorunlu kılmakta tüm komşularından daha da öteye giden bir adım attı. Bazı ülkeler tıp çalışanları ve yaşlılar için aşı zorunluluğu getirmişti, ancak bunu yetişkin nüfusun geneline yayan ilk ülke Avusturya oldu. Diğer Avrupa ülkeleri yakından izliyor olacak.

Avusturya'daki aşılamalar kapsamında daha önce yaşlılar ve belli meslek gruplarına zorunluluk uygulanmıştı.

Yasanın Ocak 2024'e kadar yürürlükte kalması öngörülüyor. Pandeminin bitmesi halinde yasanın daha da erken kaldırılabileceği belirtilirken, yasanın 1 Şubat itibarıyla resmen yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yetkililer insanların aşı durumunu kontrole Mart ortasında başlayacak.

Aşı olmayı reddedenlere 600 ila 3 bin 600 euro para cezası verilebilecek. Tıbbi nedenlerle aşı olamayanlar ve hamileler ise muaf tutulacak.