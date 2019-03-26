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AB ülkeleri, yaz saati uygulamasından vazgeçiyor

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin yaz uygulamasının kaldırılması için gerçekleştirdiği oylamada öneri 410’a karşı 192 oyla kabul edildi.

26 Mart 2019 Salı 17:50
AB ülkeleri, yaz saati uygulamasından vazgeçiyor

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin yaz uygulamasının kaldırılması için gerçekleştirdiği oylamada öneri 410’a karşı 192 oyla kabul edildi.


Avrupa Parlamentosu milletvekilleri yaz saati uygulamasını sona erdirmek için oy kullandı. Uygulamasının kaldırılması önerisi 410’a karşı 192 oyla kabul edildi. Ülkeler 2021 Mart ayının son Pazar günü itibariyle kalıcı olarak kış veya yaz saatlerinde kalacak. Ülkelerden seçimlerini 2020 Nisan ayına kadar AB Komisyonuna bildirmeleri istendi.


Avrupa Birliği (AB), birliğe üye ülkelerde yaşayan halkın düzenleme hakkında ne düşündüğünü anlamak için geçen yılın Eylül ayında bir anket başlatmıştı. Ankete katılan 4,6 milyon insanın yüzde 84’ü yıl boyunca aynı zaman dilimi içinde kalmayı tercih ettiğini söyledi. Anketi eleştirenler ise katılımcıların yüzde 70’ini Almanların oluşturduğunu iddia etti.


Aynı zaman dilimi içinde kalmak istemenin ana nedeni, saatlerin değiştirilmesinin ciddi sağlık sorunlarına neden olması ve vücudumuzun bioritmini bozması.


AB Komisyonu geçen Ağustos ayında uygulamaya son verilmesini önermişti. Her ne kadar düzenleme başlangıçta enerji maliyetlerini düşürmek için kabul edilmiş olsa da, komisyon buradaki faydaların yetersiz olduğunu açıkladı. Ayrıca, saatlerin yılda iki kez değiştirilmesinin trafik kazalarını azalttığına dair çok az kanıt olduğu belirlendi. Aslında, AB ülkelerinde yapılan bir çalışmada otomobil kazalarının saatler değiştikten sonra arttığı görüldü.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:50
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