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AB ülkeleri Netanyahu’nun "ilhak" vaadinden endişeli

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya'nın ortak açıklamasından: - "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, Batı Şeria, özellikle Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzey kıyılarının muhtemel ilhakına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor"

13 Eylül 2019 Cuma 00:30
AB ülkeleri Netanyahu’nun "ilhak" vaadinden endişeli

ROMA (AA) - Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, Batı Şeria, Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzey kıyılarının muhtemel ilhakına yönelik açıklamadan derin endişe duyduklarını belirtti.

Avrupa Birliği’nin (AB) 5 önde gelen üye ülkesi; Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, Batı Şeria, özellikle Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzey kıyılarının muhtemel ilhakına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor. Bu açıklama gerçekleşirse, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Beş ülkenin, taraflardan, 1967 sınırlarına göre iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye sokan uluslararası hukuka aykırı hareketlerden uzak durmalarını istemeyi devam edeceği belirtilen açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, İsrail’in güvenlik hakkını tanıyor ve Gazze’den İsrail’e yönelik son saldırıları şiddetle kınıyor." ifadelerine de yer verildi.




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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 00:30
  1. Almanya
  2. Binyamîn Netanyahu
  3. Fransa
  4. İngiltere
  5. ispanya
  6. İsrail
  7. İtalya
  8. ortak açıklama

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