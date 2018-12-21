Avrupa Birliği ülkeleri FETÖ'cü teröristlerin yuvası oldu

Türkiye'den AB ülkelerine giden çoğunluğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 17 binden fazla kişinin bu ülkelerde iltica başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Türkiye'yi terk ederek, Avrupa'ya giden FETÖ üyelerinden binlerce kişinin özellikle Almanya ve Yunanistan gibi AB üyesi ülkelerde iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Sayı 17 bini aştı

Türkiye'den AB ülkelerine yapılan ilk iltica başvurusu sayısının 17 bini aştığı, bu kişilerden çoğunun FETÖ üyelerinden oluştuğu, aralarında bir başka terör örgütü PKK üyelerinin de bulunduğu belirtildi.

Türkiye'den 2016'da AB ülkelerine neredeyse hiç iltica başvurusu yokken Türkiye şu anda, vatandaşları iltica başvurusu yapan Suriye, Irak, Afganistan, İran, Pakistan, Nijerya, Arnavutluk, Venezuela gibi ülkelerle ilk sıralarda bulunuyor. Türkiye daha önce böyle bir bulunuyordu.

İlk iltica başvurusunu yapanların yanı sıra bazı Türk vatandaşlarının AB ülkelerinde ikamet izni bulunduğu için henüz başvuru yapmadığı ifade edildi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Türklerin AB ülkelerinde yaptığı iltica başvuruları son 6 ayda ciddi artış gösterdi. Mayısta 10 bin 623 açık başvuru dosyası varken bekleyen başvuru sayısı ekim sonunda 17 bin 332'ye çıktı.

İltica başvuru sayısındaki artışın Türkiye'nin AB ile yürüttüğü vize serbestisi sürecini de etkileme ihtimali bulunuyor. AB'nin daha önce gündeminde olmayan iltica başvurularının süreci olumsuz etkileyebileceği, mülteci almak istemeyen Macaristan, Slovakya gibi bazı AB üyelerinin vize serbestisi sürecini sorgulama ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor. İltica başvurusu yapan terör örgütü mensuplarının yaptıkları kara propagandanın da Türkiye'nin imajını etkileyebileceği değerlendiriliyor.