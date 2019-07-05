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AB ülkeleri arasında düzensiz göçmen sorunu devam ediyor

İtalyan sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans'ın Akdeniz'de kurtardığı 54 düzensiz göçmenin Malta'ya götürülmesi için Malta ve İtalya hükümetleri anlaştı- Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Eye ise Libya açıklarında kurtardığı 65 düzensiz göçmen için "güvenli bir liman" talep etti- İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini:- "İtalya'ya gelmesinler. Malta limanı daha uygun, Malta'ya gitsinler. Alman STK, Tunus ve Almanya arasında seçim yapabilir"- Alman gemi kaptanı Carola Rackete, İtalyan Bakan Salvini hakkında hakaret davası açacağını açıkladı- Rackete: "İtalyan Bakan Salvini aldatıcı ve uygunsuz bir propaganda yaptı. Bedavaya hakaret olmaz. İnsan hayatı, her türlü siyasi oyunun çok daha ötesindedir"

05 Temmuz 2019 Cuma 21:58
AB ülkeleri arasında düzensiz göçmen sorunu devam ediyor

MADRİD (AA) - Sivil toplum kuruluşlarının (STK) Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenler, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında sorun olmaya devam ediyor.

İtalyan STK Mediterranea Saving Humans'ın Libya açıklarında dün kurtardığı ve "Alex" adlı yelkenli teknesine aldığı 54 düzensiz göçmen, İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarına getirildi.

İtalya İçişleri Bakanlığı, geminin İtalya kara sularına girmesine izin vermeyip Lampedusa Adası'nın 12 mil açığında durdururken, düzensiz göçmenlerden kadın ve çocuk olan 13'ünün İtalyan Gümrük Muhafaza'ya ait bir bot tarafından alınarak karaya çıkartıldığı bildirildi.

Bu arada İtalya resmi haber ajansı Ansa, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Malta ve İtalya hükümetleri arasında varılan anlaşma gereğince söz konusu 54 düzensiz göçmenin Malta tarafından kabul edileceğini yazdı.

"Alex" teknesinde kalan düzensiz göçmenlerin de kısa sürede İtalyan yetkililer tarafından alınarak önce Lampedusa Adası'na, ardından Malta'ya götürülecekleri belirtildi.

Anlaşma uyarınca, İtalya'nın başkenti Roma'ya da Malta'dan düzensiz göçmenlerin gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

- Libya açıklarında kurtarılan 65 düzensiz göçmen için güvenli liman aranıyor

Diğer yandan Sea-Eye adlı Alman STK, Libya açıklarında batmak üzere olan bir bottan 65 düzensiz göçmeni kurtardığını duyurdu.

Bodrum'da 2015 yılında cansız cesedi kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin ismini taşıyan, Sea-Eye'ın gemisinde bulunan düzensiz göçmenler için Alman STK yetkilileri "güvenli bir liman" talep etti.

İtalya hükümetinde göçmen konularıyla ilgili bütün yetkileri üzerine alan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Sea-Eye'daki düzensiz göçmenler için gazetecelere yaptığı açıklamada, "İtalya'ya gelmesinler. Malta limanı daha uygun, Malta'ya gitsinler. Alman STK, Tunus ve Almanya arasında seçim yapabilir." diye konuştu.

İtalyan basını da Salvini'nin, STK'ların Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenler sorunuyla ilgili olarak Alman mevkidaşına bir mektup yolladığını ve İtalya'nın yalnız kalamayacağını ve ortak bir çözüm bulunmasını istediğini yazdı.

- Alman gemi kaptanından Salvini'ye hakaret davası

Bu arada Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalyan makamlarının tüm engellemelerine rağmen Lampedusa Adası'na bırakan ve bir süre ev hapsinde tutulduktan sonra serbest bırakılan Alman STK Sea-Watch'un kadın gemi kaptanı Carola Rackete, İtalyan basınına verdiği demeçte, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Salvini'ye dava açacağını açıkladı.

Rackete, "İtalyan Bakan Salvini aldatıcı ve uygunsuz bir propaganda yaptı. Bedavaya hakaret olmaz. İnsan hayatı, her türlü siyasi oyunun çok daha ötesindedir. Benim korkum yok. Aynı durumu bir kez daha yaşarsam, hiç şüphesiz aynı şeyi yine yapacağım." dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 21:58
  1. AB ülkeleri arasında düzensiz göçmen sorunu
  2. Almanya
  3. İtalya
  4. Malta

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