AB, Ukrayna'ya desteğini yineledi Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası yapılan ortak açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bir kez daha yinelendi

KİEV (AA) - Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi. Başkent Kiev'de 21. Ukrayna-AB Zirvesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in katılımıyla yapıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, toplantı sonrasında Zelenskiy, Tusk ve Juncker'in ortak açıklamasını yayımladı. Açıklamaya göre, zirvenin katılımcıları AB Ortaklık Anlaşması ve Serbest Ticaret Anlaşması temelinde Ukrayna'nın AB ile ekonomik entegrasyonunu ve siyasi birliğini güçlendirmeye yönelik kararlılıklarını yineledi. Açıklamada, "AB, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlardaki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini ve bağlılığını vurguladı." ifadesi kullanıldı. Rusya, 2014'te Kırım’ı ilhak etmiş, ayrılıkçılar ise Ukrayna'nın doğusunda sözde yönetim ilan etmişti.

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