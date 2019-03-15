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AB-Türkiye Ortaklık Konseyi

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini:-"Türkiye-AB iş birliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli"- "PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir ve bu husus tartışmaya açık değildir" - AB Komisyonu Üyesi Johannes Hahn:- "Türkiye, AB için son derece önemli stratejik partnerdir. Bu diyaloğu sürdürmek bizim için çok önemli"

15 Mart 2019 Cuma 15:02
AB-Türkiye Ortaklık Konseyi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Türkiye-AB iş birliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli." dedi.

Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, AB-Türkiye Ortaklık Konseyi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşık 4 yılın ardından Ortaklık Konseyi toplantısının gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu belirten Mogherini, Türkiye-AB ilişkilerinde çeşitli konuların ele alındığını belirterek Türkiye'nin AB için stratejik öneme sahip bir ortak olduğunu anımsattı.

İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi çeşitli konuların toplantıda görüşüldüğünü söyleyen Mogherini, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak OHAL'in kalkmasının ardından uygulanan ilgili tedbirlerin de geçmişte kalması gerektiğini dile getirdi.

Türk yargısını eleştiren Mogherini, 2016'daki darbe teşebbüsünün neden olduğu yaraların bilincinde olduklarını, Türkiye'nin büyük tehditlerle mücadele ettiğini ancak artık normale dönmenin istikrar ve ekonomik açıdan önemli olduğunu belirtti.

- "Suriyeli göçmenler konusunda AB ve Türkiye'nin iş birliği önemli"

Dış ilişkiler ve bölgesel konularda AB ve Türkiye'nin yoğun biçimde görüştüğünü hatırlatan Mogherini, Suriyeli göçmenler konusunda AB ve Türkiye'nin iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Mogherini, Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında rekor seviyede yardım taahhüdünde bulunulduğunu anımsatarak, "Türkiye-AB iş birliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli." dedi.

İyi komşuluk ilişkilerin önemli olduğunun altını çizen Mogherini, önümüzdeki dönemde enerji gibi kilit konularda görüşmeleri yoğunlaştırmayı sabırsızlıkla beklediklerinin, enerjinin uyumsuzluk veya tansiyon yerine iş birliğinin gerçekleştirildiği bir alan olması gerektiğini söyledi.

Mogherini, Doğu Akdeniz'de enerji alanındaki gelişmelere ve sondaj çalışmalarına ilişkin, AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Türkiye'yi terörle mücadele alanında desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Mogherini, "Ortaklık Konseyi, Türkiye'nin uğradığı tüm terörist eylemleri kınadı." diye konuştu.

Mogherini, terörle mücadele alanda iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir ve bu husus tartışmaya açık değildir." diye konuştu.

- Diyalog önemli

AB Komisyonu Üyesi Johannes Hahn da "Türkiye, AB için son derece önemli stratejik partnerdir. Bu diyaloğu sürdürmek bizim için çok önemli. Ortak çıkarlarımıza olan güvenlik, göç sorunu, ekonomi, çevre konularında görüşmek çok önemli." dedi.

Boru hatları kesişme noktasında olan Türkiye'nin Avrupa enerji tedariği açısından önemli konumda olduğunu anımsatan Hahn, bu alandaki çeşitli başlıkları görüştüklerini söyledi.

Hahn, Türkiye'nin iş birliği sayesinde AB'ye yasa dışı göçün kesildiğini hatırlatarak, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların desteklenmesi için AB'nin mali taahhütlerini yerine getireceğini ifade etti.

Türkiye'ye sağlanacak katılım öncesi AB mali yardımlarının sivil toplumun desteklenmesine yönelik odaklanacağını anlatan Hahn, Gümrük Birliği güncellenmesinin henüz gündemde olmadığını anlattı.



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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:02
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