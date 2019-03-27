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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Malatya’da

Ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Malatya Valisi Aydın Baruş’u ziyaret etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:11
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Malatya’da

Ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Malatya Valisi Aydın Baruş’u ziyaret etti.


Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrası çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükelçi Christian Berger, Malatya’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Avrupa Birliği’nin Malatya ile bir yatırım bağının olduğunu ifade eden Berger, “2 yıl önce Malatya kayısısı Avrupa Birliği tarafından coğrafi menşei işaret olarak belirlendi. Dolayısıyla Malatya kayısısı koruma altına alındı” ifadelerine yer verdi.


Vali Baruş’un kendilerine kent ekonomisi ve ticareti hakkında bilgi verdiğini ifade eden Berger, “Biz de kendisine Malatya’da yürüttüğümüz proje hakkında bilgiler verdik” dedi. Malatya’da kayısı için depolama tesislerinin yapılması noktasında çalışmaya katkıda bulunduklarını belirten Berger, bu sayede kuru kayısıların daha uzun süre muhafaza edilebileceğini söyledi.


Proje ile birlikte soğuk depolama imkanının da sunulduğunu belirten Büyükelçi Berger, “Proje ile ilgili sözleşmeler birkaç hafta önce imzalandı. İhale süreci de başlatılıyor. Son baharda inşaat işlerinin başlamasını bekliyoruz.Projenin toplam değeri 13,5 milyon euro. Projeyi burada üreticiler ve Malatya Ticaret Borsası ile birlikte hazırladık. Kayısıların depolanma ve piyasaya sürülme koşuluyla da tarıma katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:11
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