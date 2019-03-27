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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger’den Ticaret Borsasına ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Malatya Ticaret Borsası ziyaretinde yaptığı konuşmada, lisanslı depo projesinin hayata geçirilmesi ile ihracat kapasitesinin arttırılmasına büyük bir destek vermiş olacaklarını söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 21:14
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger’den Ticaret Borsasına ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Malatya Ticaret Borsası ziyaretinde yaptığı konuşmada, lisanslı depo projesinin hayata geçirilmesi ile ihracat kapasitesinin arttırılmasına büyük bir destek vermiş olacaklarını söyledi.



Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Malatya’ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, kentte bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Malatya Ticaret Borsasını ziyaret eden Berger’i ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Malatya’nın dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’ini temin eden bir şehir olduğunu belirtti. Bu oranın da yaklaşık yüzde 75’ini dünyaya ihraç ettiklerini ifade eden Özcan, “Burada en önemli alıcılarımızdan biri de AB ülkeleri. Üretimin yaklaşık yüzde 35’ini AB ülkelerine ihraç ediyoruz. Malatya’ya kuru kayısı lisanslı depoculuğu ile ilgili AB’nin yaptığı 13 milyon Euroluk yatırımdan dolayı hem Malatya Büyükşehir Belediyemize hem de AB delegasyonuna çok teşekkür ediyoruz.” dedi.



Malatya’ya yapılarak bu yatırımı çok önemsediklerini belirten Özcan, “Bizde Malatya Ticaret Borsası olarak bu yatırımın paydaşlarından birisiyiz. Dolayısıyla yapılacak olan yatırımı hem sahipleniyoruz hem de bu yatırımın sağlıklı bir şekilde biran önce yapılması ile ihracatın arttırılmasına katkı sağlanılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



Büyükelçi Berger ise Ticaret Borsa ile olan ilişkilerini daha da derinleştirmek istediklerini belirterek 13,5 milyon Euro değerindeki kayısı lisanslı deponun projesiyle ürünün paydaşlarının ihtiyaçlarına yanıt vermek istediklerini söyledi. Bu projenin Malatya’da yaptıkları tek çalışma olmadığını da dile getiren Berger, “Avrupa Birliği olarak Malatya kayısısı koruma altına alındı coğrafi işaret olarak.” diye konuştu. Berger, Avrupa’da Noel’den önce San Nicolas tatili olduğunu ve burada kuru kayısının hediye olarak verildiğini belirterek “İşte o kayısıların nereden geldiğini görmekten de ayrıca bir memnuniyet duydum." şeklinde konuştu.



Berger, Borsa Başkanı Özcan’ın Avrupa’daki ihracatın daha da artması konusunda destek istemesine ise “Zaten Malatya kayısısı isminin koruma altına alınması ileriye yönelik büyük bir adım teşkil ediyor. Bunun yanı sıra lisanslı depo projesinin yapılmasıyla birlikte sağlanan teknik destekle de beraber ihracat kapasitesinin daha da arttırılmasına büyük bir destek vermiş olacağız. Çok önemli bir hususa değindiniz, kaliteden bahsettiniz. Kalite aslında en önemli faktörü oluşturuyor Avrupa’ya yapılacak ihracat bakımından. Dolayısıyla biz bu projeyle aşamalı olarak kalitenin arttırılmasına da katkıda bulunmak istiyoruz. Aynı zamanda yıl boyunca aynı kalitede ürün elde edilmesini de desteklemek istiyoruz." ifadesini kullandı.



Büyükelçi Berger ve beraberindekiler Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret etti. Burada Oda Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetim kurulu ile görüşen Berger, kent ekonomisi üzerine bilgiler aldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 21:14
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