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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den, Akşener'e ziyaret

Christian Berger'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinde, Türkiye ve AB'deki son siyasi gelişmelerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerine dair görüş alışverişinde bulunuldu

27 Haziran 2019 Perşembe 12:00
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den, Akşener'e ziyaret

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Berger'in, İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede, Akşener'e İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Kamil Erozan eşlik etti, Berger'in heyetinde de AB Türkiye Delegasyonu yetkilileri yer aldı.

AB Türkiye Delegasyonu'ndan edinilen bilgiye göre, Berger'in ziyareti, siyasi partilerle yapılan olağan görüşmeler kapsamında gerçekleştirildi.

Ziyarette Berger ve Akşener, Türkiye ve AB'deki son siyasi gelişmelerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerine dair görüş alışverişinde bulundu.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:00
  1. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger
  2. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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