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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, İzmir'de

Büyükelçi Christian Berger:- "Türkiye'yi, AB'ye aday ülke olmasının ötesinde çok önemli bir ortak olarak görüyoruz"- İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli:- "Diğer ülkelere sağlanan ihracat kotalarının Türkiye'ye de verilmesi ve zeytinyağında uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz"

29 Ocak 2019 Salı 20:29
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, İzmir'de

İZMİR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Türkiye'yi, AB'ye aday ülke olmasının ötesinde çok önemli bir ortak olarak görüyoruz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, İzmir Ticaret Borsasının (İTB) Meclis toplantısına katıldı.

Borsa binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Berger, Türkiye'yi AB'ye aday ülke olmasının ötesinde çok önemli bir ortak olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye ve AB'nin birçok alanda iş birliği yaptığına değinen Berger, "Aynı savaşları, aynı mücadeleleri veriyoruz. Örneğin plastik poşetler. Bu son derece basit bir örnek ama bunları çoğaltmak mümkün." diye konuştu.

Türkiye'nin yüzünü Batı'ya çevirme pozisyonunu halen koruduğuna işaret eden Berger, şunları söyledi:

"Türkiye'yi, AB'ye aday ülke olmasının ötesinde çok önemli bir ortak olarak görüyoruz. 2019'da birçok önemli etkinlik var. Türkiye'de 31 Mart'ta seçimler söz konusu. Mayıs ayı ortalarında AB ülkelerinde de seçimler var. Bunun yanında AB ile Türkiye arasında birçok diyalog gerçekleşecek. Örneğin şubat ayında İstanbul'da ekonomi üzerine bir toplantı gerçekleşecek. Bu toplantıya AB ve Türkiye iş dünyasından çok önemli isimler katılacak."

- "Türkiye'ye uygulanan gümrük vergileri kaldırılmalı"

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de delegasyonunun temel görevlerinden birinin, Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği'ne ilişkin ekonomik, mali ve ticari gelişmelerin yanı sıra Gümrük Birliği hükümlerinin uygulanmasını izlemek olduğunu hatırlattı.

Gümrük Birliği'nin zaman zaman mağduriyet ortaya çıkardığı veya haksız rekabete neden olduğuna değinen Kestelli, şunları değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa Birliği tarafından başta Tunus olmak üzere bazı ülkelerin önemli miktarda kota ile vergisiz ihracat yapmaları sağlanırken ne yazık ki Türkiye bu imkana sahip değildir. Bu durum ülkemiz zeytinyağı sektörünü olumsuz etkilemektedir. Türkiye'nin AB ile uzun yıllara dayanan ilişkisi, aday ülke statüsünde olması ve Gümrük Birliği Anlaşması düşünüldüğünde, diğer ülkelere sağlanan ihracat kotalarının Türkiye'ye de verilmesi ve zeytinyağında Türkiye'ye uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir uygulama Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan 5 milyonun üzerinde Türk vatandaşına, kendi ürünlerini tüketme imkanı da sağlamış olacaktır."

İTB Meclis Üyesi Mehmet Esmer de kuru üzümün yurt içinde yaklaşık 10 liraya, yurt dışında ise 2 dolara yakın fiyatları gördüğüne işaret ederek, "Ama bakıldığı zaman 1 ton kuru üzüm parasına 2 dizüstü bilgisayar satın alınıyor. 1 ton kuru üzümü üretmek için 2 dönüm arazide üretim yapılması gerekiyor. Bizim fiyatı daha iyi yerlere getirmemiz lazım." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 20:29
  1. Borsa
  2. Christian Berger
  3. İTB
  4. Meclis
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