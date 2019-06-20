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AB Türkiye Büyükelçisi hayran olduğu o kente gitti parşömeni yerinde gördü

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Büyükelçisi Christian Berger, parşömene duyduğu hayranlık nedeniyle Bergama’ya ziyarette bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:19
AB Türkiye Büyükelçisi hayran olduğu o kente gitti parşömeni yerinde gördü

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Büyükelçisi Christian Berger, parşömene duyduğu hayranlık nedeniyle Bergama’ya ziyarette bulundu. Parşömeni yerinde gören Berger, Anadolu’nun son kara tabağının inceliklerini de öğrendi.


AB Türkiye Büyükelçisi Christian Berger, İzmir’in Bergama ilçesini ziyaret etti. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun eşlik ettiği Büyükelçi Berger, Anadolu’nun son kara tabağı ve "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen İsmail Araç ve çırakları Demet Sağlam Tokbay ve Nesrin Ermiş ile bir araya gelerek parşömen üzerine uzun uzun sohbet edip, ustalarından inceliklerini öğrendi. Berger, Belediye Başkanı Koştu ile de Bergama’nın tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin bir saate yakın sohbet etti. Bergama parşömeninin çok değerli bir hazine olduğunu ifade eden AB Büyükelçisi Berger, "Parşömen çok değerli bir hazine ve parşömene karşı büyük hayranlık duyuyorum. Bu sebeple bu değeri yerinde görmek için Bergama’ya geldim. Çok memnum kaldım" dedi.


Büyükelçinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Koştu, Bergama’nın çok sayıda tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir kent olduğunu ifade ederek, "Parşömen de bu değerlerimizin en başında geliyor. İleriki süreçte parşömenin hak ettiği değere kavuşması yönünde çalışmalar gerçekleştireceğiz. Adeta bir açık hava müzesini andıran kentimizde bir parşömen müzesi kurmak önceliğimiz" diye konuştu.



Parşömen hakkında


Deriye yazı yazmayı geliştiren Bergama Krallığı, papirüsten sonra daha kullanışlı bir kağıt bulmuştu ve buna "Bergama Kağıdı" anlamına gelen parşömen adını verdiler. Son birkaç yıldır Bergama’da parşömen yeniden üretilip üzerine resimler yapılıyor ve hediyelik eşya olarak satılıyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:19
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