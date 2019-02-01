"AB-Türkiye arasındaki iş birliğini geliştirmek fayda sağlar"

Romanya'da iki gün süren Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'nın sona ermesinin ardından Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Mogherini ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye konusunu ay ortasında Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda ele almaya karar verdiklerini belirten Mogherini, bu çerçevede 12-14 Mart arasında 3'üncü Brüksel Suriye Konferansı'nın gerçekleşeceğini duyurdu.

Mogherini, konferansın sadece insani yardıma değil aynı zamanda Suriye'deki duruma siyasi çözüm bulmaya da odaklanacağını ifade etti.

- "Türkiye-AB iş birliğini geliştirmek fayda sağlar"

Romanya'nın AB Konseyi dönem başkanlığının aday ülke Türkiye ile ilişkilere etkisinin sorulması üzerine Mogherini, "Romanya'nın başkanlığı, AB'nin önem verdiği bölgede aday ve ortak ülke olan Türkiye'yle birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor." diye konuştu.

Mogherini, Türkiye ve AB'nin özellikle dış politika ve güvenlik konularda birçok ortak çıkarı bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ve AB arasında dış politika ve güvenlik gibi stratejik alanlarda iş birliğini geliştirmek karşılıklı fayda sağlar." dedi.

- "Tüm taraflar INF'ye riayet etmeli"

Mogherini, ABD'nin bugün Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğine ilişkin soru üzerine, AB'nin NATO'dan konuya ilişkin bilgi aldığını, anlaşmanın Avrupa'nın güvenliğine önemli katkı sunduğunu söyledi.

AB ülkelerinin anlaşmaya taraf olmadığının altını çizen Mogherini, "AB, tüm tarafların INF Anlaşması'na riayet etmesini ve korumasını bekliyor." diye konuştu.

Mogherini, Avrupa'nın geçmişte olduğu gibi tekrar büyük güçlerin çekişme ve savaş alanına asla dönmesini istemediğini, savaşların denetlenmesi girişimlerinin dünyanın güvenliği için kilit önemde olduğunu ifade etti.

- "Venezuela yaptırım listesine yeni isimler eklenebilir"

AB'nin halihazırda Venezuela'da şiddet olayları ve demokrasinin ihlalinden sorumlu bazı kişilere yönelik yaptırımlarının bulunduğunu kaydeden Mogherini, bu yaptırımların geçen haftalarda 1 yıllığına uzatıldığını belirtti.

Mogherini, "Dışişleri bakanları Venezuela'ya yönelik yaptırım listesine demokrasi ihlali ve şiddet olaylarında sorumlu olan yeni isimlerin eklenme ihtimalini de görüştü. Bu ihtimali göz ardı etmiyoruz." açıklamasını yaptı.