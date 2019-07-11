ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler getirme çabası içinde olduğunu belirterek, "AB, Türkiye-AB ilişkilerine ve Ada'daki Kıbrıslı Türklere yeterince zarar verdi." dedi.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pekka Voutilainen'in ev sahipliğinde, Finlandiya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Kaymakcı ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in yanı sıra çok sayıda yabancı misyon şefi ve davetli katıldı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, AB'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler getirme çabası içinde olduğunu belirterek, "AB, Türkiye-AB ilişkilerine ve Ada'daki Kıbrıslı Türklere yeterince zarar verdi." dedi.

AB'nin bu tutumunun aksine, pozitif bir gündem oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Kaymakcı, "2011-2012'den beri bu enerji meselesini çatışmadan iş birliğine dönüştürebileceğimizi söylüyoruz. Bu nedenle birkaç kez farklı yollardan, Kıbrıslı Türkler de Ada'nın ortak sahibi olarak aynı şekilde, Ada'nın enerji gelirlerinin geleceği konusunda ortak komisyon kurma teklifinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

- "Helsinki ruhuna geri dönmeliyiz"

Kaymakcı, olumsuz gündeme odaklanmak yerine çatışmalı alanları uzlaşı alanına dönüştürecek yaratıcı yollar bulma konusunda Finlandiya Dönem Başkanlığına güvendiklerini belirterek, "Finlandiya'nın şimdiki başkanlığında da karşılaşabileceğimiz bazı zorlukların üstesinden gelebilmeyi umuyoruz." diye konuştu.



AB Konseyi Dönem Başkanlığını 3. kez devralan Finlandiya'yı kutlayan Kaymakcı, Türkiye'nin 1999'da Finlandiya başkanlığında adaylık sürecinin başlamasıyla AB ile ilişkilerde bir dönüm noktası yaşadığını dile getirdi.

Kaymakcı, Türkiye'nin 1999'dan 2005'e kadar reformlarla üzerine düşeni yaptığını ve bu sayede AB'ye katılım müzakerelerine başladığını hatırlatarak, "Bu nedenle hem AB hem Türkiye için iyi olan Helsinki ruhuna geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Faruk Kaymakcı, "AB'nin ve NATO'nun sınırları Boğaziçi'nin batı sınırında değil, Türkiye'nin İran, Irak, Suriye sınırında bitiyor. DEAŞ ve tüm terör örgütleri ve radikalleşmelere karşı Türkiye gerekli olanı yapmaya devam edecek." diye konuştu.

Finlandiya'nın dönem başkanlığı taahhütlerinin önemli olduğunu belirten Kaymakcı, bu doğrultuda özellikle iklim değişikliği konusunda Türkiye'nin kendilerine gerekli desteği vereceğini kaydetti.

- Hediye bütçesi ağaçlandırmaya ayrılacak

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Voutilainen de ülkesinin AB Konseyi Dönem Başkanlığını 3. kez devraldığını, temel önceliklerinin sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak olduğunu söyledi.

Dönem başkanlığı taahhütleri doğrultusunda başkanlık hediyelerine ayrılan kaynağın ağaçlandırma çalışmalarına yönlendirileceğini belirten Voutilainen Ankara'daki büyükelçiliğin de hediye bütçesini Türkiye'de fidan dikimi için kullanacağını bildirdi.

Voutilainen, "Türkiye ve Finlanda ilişkileri oldukça iyi, aramızda hiçbir sorun yok." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger de Finlandiya'yı kutlayarak, "Başkanlığınız dönemindeki hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda her zaman yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.