AB Tunus Büyükelçisinden özür

TUNUS (AA) - AB Tunus Büyükelçisi Patrice Bergamini, Tunus ekonomisinin "aile lobisi" tarafından yönetildiği yönündeki ifadesinin ardından gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Tunus hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Büyükelçi Bergamini'yi perşembe günü görüşmeye çağırdı.

Görüşmede, Fransız gazetesi Le Monde'a verdiği mülakatta Tunus ekonomisinin "aile lobisi" tarafından yönetildiğini söyleyen Bergamini'nin bu ifadeleri konuşuldu.

Ülkede tartışmalara neden olan ifadeleri nedeniyle Büyülelçi Bergamini özür dileyerek, sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi.

Büyükelçi Bergamini, Le Monde gazetesine verdiği röportajda, "Tunus ekonomisinin bir aile lobisi tarafından yönetildiği, bu nedenle küçük şirketlerin ve genç girişimcilerin rekabet şansı bulamadığı" değerlendirmesini yapmıştı.

Bergamini, "Bu lobi pazara hükmediyor. Yolsuzluk, rüşvet ve karaborsanın önünü açıyor. Bu lobiler ekonomik alandaki şeffaflık ve yönetişim girişimlerinin tümünü engellemeye çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar, Tunus medyası tarafından "iddialı" ve "şok edici" gibi farklı tepkilere neden olmuştu.