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Avrupa

AB toplantısında Almanya’dan Fransa’ya soğuk duş!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri tartışmak için toplandı. Toplantıda Almanya, Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki askeri varlığından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 10:45:00 - 2020-08-15 11:38:36
AB toplantısında Almanya’dan Fransa’ya soğuk duş!

AB konsey toplantısında, Belarus’taki seçim sonrası protestolar, Venezuela, Lübnan Beyrut patlaması ve Doğu Akdeniz’deki sıcak gelişmeler ile ilgili konular ele alındı. Almanya, Fransa’nın Doğu Akdeniz politikasından rahatsızlığını dile getirip, bölgedeki gerilimin azalması için askeri varlıkların çoğaltılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye sınırlarını sığınmacılara açabilir

AFP’ye konuşan yetkililere göre, Macron’un geçtiğimiz günlerde yaptığı “Oruç Reis petrol arama faaliyetlerine devam ederse, Doğu Akdeniz’deki askeri varlığımızı artıracağız.” açıklaması, Almanya’yı rahatsız etti. Berlin’de Fransa’nın askeri varlıklarını artırmasına sıcak bakılmıyor. Akdeniz’de tansiyonun yükselmemesini isteyen Alman hükümeti, Türkiye’nin sınırlarını sığınmacılara tekrar açmasından korkuyor.

Alınan konsey kararlarına göre, Belarus’ta, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığı açıklanan seçim sonuçlarının kabul edilmemesi nedeniyle Belarus’a yaptırım uygulanacak.

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