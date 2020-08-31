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Gündem AB tehditleri vız geldi! Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Gündem

AB tehditleri vız geldi! Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Avrupa'nın tehditlerine aldırmayan Türkiye resti çekti ve yeni Navtex ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 22:47:00 -
AB tehditleri vız geldi! Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri küstah bir şekilde tehditler savurmasına rağmen Doğu Akdeniz'de Türkiye'den yeni bir hamle geldi.

Kararlılığını sürdürmeye devam eden Türkiye Avrupa'ya meydan okurcasına Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etti. Türkiye, Oruç Reis gemisinin çalışma yaptığı alandaki süreyi 12 Eylül'e kadar uzattı.

Daha önce 1 Eylül'e kadar uzatılan Navtex alanı yeni bir kararla vazife süresi 11 gün daha uzatılmış oldu. Oruç Reis gemisi çalışmalarını sürdürmeye devam ederken Cengiz Han ve Ataman gemileri de bölgede kalmaya sürdürecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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