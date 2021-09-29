AB, Taliban yönetimine 300 milyon avro insani yardımda bulunacak
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin Afganistan'a 300 milyon avro insani yardım yapacağını bildirdi.
Açıklamasında Leyen, "Afganistan halkının yanındayız. Bugün AB, Kabil'e uçakla kritik önemde insani yardım götürdü. Daha fazlası gelecek. AB, Afganistan için 300 milyon avro insani yardım sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Komisyonun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de paylaşımında "AB İnsani Hava Köprüsünün Afganistan'a 32 tondan fazla hayat kurtaran kargo ulaştırdığını" duyurmuştu.
Lenarcic, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ortaklığıyla yapılan yardımların çatışmalar ve kolera salgınından etkilenen Afganlara destek sağlamayı hedeflediğini bildirmişti.