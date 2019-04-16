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AB, Sudan'da geçiş döneminin siviller eliyle olmasını istiyor

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini:- "(Sudan'da) Geçiş döneminin siviller eliyle olmasını istiyoruz. AB, Askeri Geçiş Konseyi'nin meşruiyetini tanımayacak"

16 Nisan 2019 Salı 20:18
AB, Sudan'da geçiş döneminin siviller eliyle olmasını istiyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin meşruiyetini tanımayacağını bildirdi.

Strazburg'da düzenlen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşan Mogherini, "Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'nden bazı güven artırıcı önlemler almasını bekliyoruz. Bunlar arasında tüm siyasi tutukluluların serbest bırakılması da bulunuyor. Sudan'da güvenlik güçleri, son haftalarda ve aylarda meydana gelen ölüm ve saldırılardan sorumlu tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Mogherini, saydığı adımların atılması halinde anlamlı bir siyasi müzakere zemini oluşacağına dikkati çekerek, böylece Sudan'da tüm tarafların iyi niyetli bir şekilde iş birliği yapabileceğini kaydetti.

"Geçiş döneminin siviller eliyle olmasını istiyoruz. AB, Askeri Geçiş Konseyi'nin meşruiyetini tanımayacak." diyen Mogherini, Afrika Birliği'nin bu konuya ilişkin taleplerini desteklediğini belirtti.

- Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.


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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 20:18
  1. Avrupa Birliği
  2. Mogherini
  3. Sudan

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