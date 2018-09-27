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AB sınırlarında 31 milyon ürüne el konuldu!

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin gümrüklerinde 2017 yılında toplam piyasa değeri 580 milyon avroluk 31 milyon adet sahte ve taklit ürüne el konulduğu açıklandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:47
AB sınırlarında 31 milyon ürüne el konuldu!

AB Komisyonunun yayımladığı yeni verilerde, toplam rakamın bir önceki yıla göre azalmasına rağmen, el konulan ürünler arasında günlük yaygın kullanımdaki sağlık, oyuncak ve elektronik ürünlerin oranının yükseldiğine dikkat çekildi. Bu üç alanda el konulan ürünlerin oranı yüzde 43'e yükseldi.

Üye ülkelerin gümrüklerinde geçen yıl toplam piyasa değeri 580 milyon avroluk 31 milyon sahte ve taklit ürün yakalanırken, 2016'da toplam piyasa değeri 672 milyon avroluk 41 milyon adet sahte ve taklit ürüne el konulmuştu.

EN BAŞTA GIDA ÜRÜNLERİ YER ALDI

Diğer yandan, gümrüklerde el konulan ürünler arasında ilk sırayı yüzde 24'le gıdalar aldı. Gıdaları yüzde 11'le oyuncaklar, yüzde 9'la sigaralar ve yüzde 7 ile tekstil ürünleri takip etti.

Gümrüklerde yakalanan ürünlerin geldikleri ülkelerin başında Çin bulunuyor.

Söz konusu taklit ürünlerin gönderim şekline bakıldığında ilk sırayı yüzde 65'lik oranla denizyolu aldı. Bunu yüzde 14'le havayolu ve yüzde 11'le de karayolu izledi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 14:47
  1. AB Komisyonu
  2. Gümrük
  3. sahte ürün

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