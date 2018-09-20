0553 313 94 23

AB sınır güvenliği için Sırbistan’ı kullanacak

Avrupa Birliği (AB), sınır yönetimini güçlendirmek ve olası göçlerle mücadele etmek için Sırbistan'a Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının muhafızlarının yerleştirilmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:03
AB sınır güvenliği için Sırbistan’ı kullanacak

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Komisyonun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ile Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic'in, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı ekiplerinin Sırbistan'a konuşlandırılmasını öngören taslak anlaşmayı onayladığı bildirildi.

Taslak anlaşmaya göre, Sırbistan sınırına konuşlandırılacak Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansımuhafızları, sınır yönetimini güçlendirecek, olası bir göç akınıyla mücadeleyi kolaylaştıracak ve ortak operasyonlar yürütecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Avramopoulos, AB'nin ortak ülkelerle iş birliğini artırarak "adım adım dış sınırlarını" daha iyi koruduğunu ifade etti.

Anlaşma Avrupa Parlamentosunun onayı alındıktan ve iki ülke gerekli yasal prosedürleri yerine getirdikten sonra resmen imzalanacak.

Halihazırda AB'nin Balkanlar'da Arnavutluk ve Makedonya ile benzer bir anlaşması bulunuyor.

AB yetkilileri, Karadağ ve Bosna-Hersek ile de sınır yönetimi alanında anlaşma sağlamak için müzakereler yürütmeye devam ediyor.

 

 

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 15:03
  1. Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı
  2. AB Komisyonu Başkanı
  3. Sırbistan
  4. AB

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Laminat parkede kanser tehdidi
    1. Laminat parkede kanser tehdidi
    2. Japonya İran'a şok! ABD yaptırımları..
    3. Adliyede skandal olay! Savcı katibinin..
    4. İdlib, Esed Rejimi'nin beslediği..
    5. Apandisit çocuklarda çabuk patlıyor
    6. Büyük vurgun! 15 milyonu alıp yıllık..
    7. Bahçeli, Katar'ın hediye ettiği uçakla..
    8. Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de..
    9. TEKNOFEST'te dev yarış! Kenan Sofuoğlu..
    10. Azerbaycan’dan TANAP’a ‘Taraggi’ ödülü
    11. Limonu dondur, rendele
    12. AB sınır güvenliği için Sırbistan’ı..
    13. BM'den kritik Türkiye-Rusya açıklaması
    14. Devletimiz bu soruna lütfen el atsın!
    15. 15 Temmuz gazisine 'Devlet Övünç..
    16. Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok..
    17. TEKNOFEST İstanbul'da nefes kesen..
    18. Muharrem ayı huzurun başlangıcıdır
    19. Bebeğinizin dili paslı görünüyorsa...
    20. Rusya'dan İsrail'e sert tepki: Bunun..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü