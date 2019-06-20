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AB Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

20 Haziran 2019 Perşembe 22:53
AB Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

AB Konseyi Sözcüsü Preben Aamann, Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi sırasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların 6 ay daha uzatılması kararı alındığını bildirdi.

Aamann, kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.

- Ekonomik yaptırımlar

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, 6 ayda bir uzatılıyor.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:53
  1. AB
  2. Rusya
  3. UZATMA
  4. yaptırım

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