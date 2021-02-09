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Korona Virüs AB, Rus aşısı için patent başvurusunu kabul etti
Korona Virüs

AB, Rus aşısı için patent başvurusunu kabul etti

Rusya merkezli haber ajansı RIA Novosti'nin aktardığına göre Avrupa Birliği, Rusya'nın Sputnik-V Koronavirüs aşısına AB'de patent verilmesi için yaptığı başvuruyu kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 13:38:00 -
AB, Rus aşısı için patent başvurusunu kabul etti

Rusya'nın ürettiği aşı olan Sputnik-V için Avrupa Birliği'nde patent için başvuru yapıldı. Sputnik-V'nin fonlama ve pazarlamasını yapan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, patent için 29 Ocak'ta başvurda bulunmuştu.

Başvuru yaptılar

Avrupa İlaç Kurumu, ilerleyen süreçte aşıya AB pazarı için tescil belgesi verilip verilmeyeceğini kararlaştıracak.

Macaristan, geçen günlerde Sputnik-V'ye kullanım onayı veren ilk AB ülkesi olmuştu. AB'nin bir numaralı diplomatı Josep Borrell, geçen günlerde Sputnik-V aşısının kullanımına blokta onay verileceğini umduğunu ifade etmişti.

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