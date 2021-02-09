AB, Rus aşısı için patent başvurusunu kabul etti
Rusya merkezli haber ajansı RIA Novosti'nin aktardığına göre Avrupa Birliği, Rusya'nın Sputnik-V Koronavirüs aşısına AB'de patent verilmesi için yaptığı başvuruyu kabul etti.
Rusya'nın ürettiği aşı olan Sputnik-V için Avrupa Birliği'nde patent için başvuru yapıldı. Sputnik-V'nin fonlama ve pazarlamasını yapan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, patent için 29 Ocak'ta başvurda bulunmuştu.
Başvuru yaptılar
Avrupa İlaç Kurumu, ilerleyen süreçte aşıya AB pazarı için tescil belgesi verilip verilmeyeceğini kararlaştıracak.
Macaristan, geçen günlerde Sputnik-V'ye kullanım onayı veren ilk AB ülkesi olmuştu. AB'nin bir numaralı diplomatı Josep Borrell, geçen günlerde Sputnik-V aşısının kullanımına blokta onay verileceğini umduğunu ifade etmişti.