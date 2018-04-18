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AB raporunda dikkat çeken FETÖ ayrıntısı

AB Komisyonu Türkiye Raporu, bir buçuk yıl aradan sonra açıklandı. Raporda, FETÖ'nün, "Ankara tarafından terör örgütü kabul edilip, darbe teşebbüsünden sorumlu tutulduğu" ifadeleri de yer aldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:19
AB raporunda dikkat çeken FETÖ ayrıntısı

AB Komisyonu Türkiye Raporu, bir buçuk yıl aradan sonra açıklandı. İlerleme raporu ile stratejik belgede komisyon, Türkiye'nin AB'ye aday bir ülke olduğunu teyit ederek, müzakerelerin tam üyeliği hedeflediğine vurgu yaptı. 

Raporda, FETÖ'nün, "Ankara tarafından terör örgütü kabul edilip, darbe teşebbüsünden sorumlu tutulduğu" ifadeleri de yer aldı. Bu yönüyle komisyon raporunun, FETÖ'nün terör örgütü olduğunu doğrudan kabul etmemekle birlikte, Türkiye'nin yaklaşımına yer vererek "kaçamak" ve "dolaylı" bir tanımlamayı tercih etmesi dikkat çekti.

Sabah'tan Mehmet Solmaz'ın haberin göre raporda, 2017'de Türk ekonomisinin ciddi bir büyüme yakaladığı, büyümenin de işsizlik oranı üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtildi. Türkiye ise raporda Kıbrıs ve Ege konularında 'birlik dayanışması' kisvesi altında hareket edildiğine, FETÖ tehdidine değinilmediğine dikkat çekti. Raporun dengeli ve objektif olmadığına dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Ne yazık ki AB Komisyonu içinden geçmekte olduğumuz dönemin zorluklarını anlamak istemediğini göstermiştir" denildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:19
  1. Ankara
  2. AB

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