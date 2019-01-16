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AB otomobil pazarında geçen yıl büyüme yavaşladı

Avrupa Birliği otomobil toplam pazarı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,1 büyüyerek, 15 milyon 158 bin 874 adet seviyesine ulaştı

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:26
AB otomobil pazarında geçen yıl büyüme yavaşladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 0,1 büyüyerek, 15 milyon 158 bin 874 adet seviyesini buldu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) 2018 yılı yeni otomobil tescil verilerini yayınladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 gerileyerek 998 bin 503 olarak gerçekleşti.

AB'de yeni otomobil tescilleri 2018'in ocak-aralık dönemini kapsayan 12 ayında ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 15 milyon 158 bin 874’e ulaştı.

AB üyesi 28 ülke arasında 2018'de en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 3 milyon 435 bin 778, İngiltere'de 2 milyon 367 bin 147, Fransa'da 2 milyon 173 bin 481, İtalya'da 1 milyon 910 bin 25, İspanya'da 1 milyon 321 bin 438 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, 2018 yılında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 3 milyon 611 bin 948'le VW Grubu gerçekleştirdi.

Bu dönemde, gruba ait, Volkswagen satışları 1 milyon 698 bin 84, Skoda satışları 701 bin 670, Audi satışları 700 bin 674, Seat satışları 440 bin 753, Porsche satışları da 66 bin 137 oldu.

Böylece, VW Grubu otomobillerinin satışları bir önceki yıla göre yüzde 0,9'luk artış gösterdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubunu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 2 milyon 459 bin 841 otomobil sattı. Gruba ait Peugeot 956 bin 247, Opel 869 bin 54, Citroen 589 bin 943 araç satışı yaptı.

Renault Grubu 1 milyon 614 bin 410 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı. Bunların 1 milyon 88 bin 346'sı Renault ve 519 bin 88'i Dacia marka otomobil oldu.

Yeni trafiğe çıkan araçlarda bu grupları, FCA Grubu 1 milyon bin 972, BMW Grubu 989 bin 688, Ford 974 bin 856, Daimler Grubu da 935 bin 57 otomobille izledi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:26
  1. AB
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