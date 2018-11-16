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'AB ordusu' tartışmaları büyüyor! Şimdi de Danimarka karşı çıktı

Danimarka, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa ordusu fikrini desteklemediğini açıkladı.

16 Kasım 2018 Cuma 11:13
'AB ordusu' tartışmaları büyüyor! Şimdi de Danimarka karşı çıktı

Danimarka, Avrupa ordusu fikrini desteklemediğini açıkladı.

Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen, ülkenin 2019-2020 dışişleri ve güvenlik politikası tanıtımı toplantısında yaptığı konuşmada, "Avrupa ordusuna olumlu bakmadığımızı açıkça belirttik. Geçen hafta Fransa Savunma Bakanı'na (Florence Parly) da Avrupa ordusu fikrini hiçbir koşulda desteklemediğimizi anlattım." şeklinde konuştu.

Frederiksen, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) savunma alanında iş birliğine katılmadığına işaret ederek, bu konunun yeniden tartışmaya açılması gerektiğini ancak şu an için bir halk oylamasının gündemde olmadığını söyledi.

Bir açıklama da Dışişleri Bakanı'ndan

Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen de burada yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Kendimizi Çin, Rusya ve ABD'ye karşı da savunmak zorundayız." sözüne atıfta bulunarak, "'ABD'ye karşı kendimizi savunacağız' diye bir şey yok. ABD bizim özgürlük savunmamızın köşe taşı. ABD, son dönemde Avrupa'da olup bitenle daha önce olduğundan daha meşgul." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 11:13
  1. emanuel macron
  2. Danimarka
  3. Çin
  4. Rusya
  5. Avrupa ordusu

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