AB, o maddelerin kullanımını yasakladı

Biyolojik çeşitliliğin artmasını sağlayan arıların korunması amacıyla Avrupa Birliği önemli bir karar aldı.

Avrupa Birliği (AB), arıların ölümüne neden olduğu tespit edilen 3 zirai maddenin yasaklanması kararını aldı.

KALICI SERALARDA İZİN VAR

AB Komisyonu, "neonicotinoid" olarak adlandırılan imidacloprid, clothianidin ve thiamethoxam içeren pestisitlerin arılara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanması kararı alındığını açıkladı.

Arıların korunmasının biyolojik çeşitlilik, gıda üretimi ve çevre açısından önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu zirai maddelerin kullanımının 2019'dan itibaren yasaklandığı, bunların kullanımına sadece arılarla temasın olmadığı kalıcı seralarda izin verileceği kaydedildi.