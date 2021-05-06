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AB o listeyi güncelledi!
Avrupa AB o listeyi güncelledi!
Avrupa

AB o listeyi güncelledi!

AB, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncelledi. AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınındaki durum göz önünde bulundurularak geçici seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkelerin bulunduğu listeye siyonist rejim de dahil edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 18:33:00 -
AB o listeyi güncelledi!

AB'nin listesinde daha önce Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland ve mütekabiliyet şartına bağlı olarak Çin bulunuyordu.

Bu durumda AB ülkeleri, listede bulunan ülkelerden AB'ye girecek kişilere her türlü seyahatlerinde kısıtlama uygulamayabilecek.

 

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