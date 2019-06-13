0553 313 94 23

AB mahkemesinden İsrail'in işgali altında üretilen ürünler hakkında görüş

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Gerard Hogan, İsrail'in yerleşim yerleri politikasının "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunun altını çizerek, bu topraklarda üretilen malların etiketlerinde menşe belirtilmesi gerektiği yönünde görüş verdi

13 Haziran 2019 Perşembe 12:55
AB mahkemesinden İsrail'in işgali altında üretilen ürünler hakkında görüş

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Gerard Hogan, İsrail işgali altındaki topraklarda üretilen malların etiketlerinde menşe belirtilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İsrail'in işgali altındaki topraklarda üretim yapan iki Yahudi şirketin Fransa'ya karşı açtığı dava, Lüksemburg merkezli Avrupa Birliği'nde (AB) en yüksek hukuki merci olan Avrupa Adalet Divanında ele alındı.

Başsavcı Hogan, davaya ilişkin açıkladığı görüşünde, AB hukukuna göre işgal altındaki topraklarda üretilen malların etiketlerinde açıkça menşe belirtilmesi gerektiğini kaydetti.

AB'de coğrafi kökene göre etiketleme uygulamasının tüketiciye "sağlık, ekonomi, çevre, sosyal ve etik unsurları" göz önünde bulundurma imkanı tanıdığına dikkati çeken Hogan, tüketicinin işgal altındaki topraklarda üretilen ürünleri "etik" kaygılar nedeniyle tercih etmeme olasılığı bulunduğunu ifade etti.

İsrail'in yerleşim yerleri politikasının "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunun altını çizen Hogan, "Tüketicilerin etik kaygıları tüketim tercihlerini etkileyebilir. Bu nedenle ürünlerin işgal altındaki topraklardan geldiğini belirtmemek, tüketiciyi yanıltmak anlamına gelir." görüşüne yer verdi.

AB Komisyonu 2015'te, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerde "İsrail malı" etiketi kullanılmasını engelleyen bir karar almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:55
  1. Avrupa Adalet Divanı
  2. İsrail
  3. işgal altındaki topraklar
  4. üretim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darıca Yaz Spor Okulları’nda kayıtlar devam ediyor
    1. Darıca Yaz Spor Okulları’nda kayıtlar..
    2. Borsada günün ilk yarısı (1)
    3. Sinan Alağaç’ın ailesinden Ataç’a..
    4. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu..
    5. Piyasalarda gün ortası
    6. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    7. MAS toplantısında “Geçmişin gücü ile..
    8. Dev buhar kazanının uzun yolculuğu
    9. Didim Belediyesinde birimler düzeyinde..
    10. "Asayişten Cepheye Milli Mücadelede..
    11. Didim orman kampının geleceği belirsiz
    12. İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş’tan..
    13. Çiftçilere ’Anız yakmayın’ uyarısı
    14. Siirt’te çeşitli suçlardan aranan 3..
    15. Bodrum’da dilenci operasyonu
    16. Okullarda "tatil zili" yarın çalacak
    17. Esed rejiminden İdlib'e saldırı:..
    18. İş yerinden para çalan hırsız..
    19. (Düzeltme) Başkent’te çatısı yanan..
    20. Van’da "Güvenli Gençler, Umutlu..
    21. Çocukları gıdıklamak zararlı mıdır?
    22. Badem ağacından 5 tür meyve topluyor
    23. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    24. Araştırmada dikkat çeken sonuçlar!..
    25. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian:..
    26. Bilecik’te spor merkezleri büyük ilgi..
    27. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “311..
    28. Bakan Varank açıkladı:
    29. Başkentte durdurulan tırdan 35 kilo..
    30. Vali Çakacak’ın Jandarma Teşkilatı..
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı