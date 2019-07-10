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AB mahkemesi aile birleşimi davasında Türk aileyi haklı buldu

Avrupa Adalet Divanı, Danimarka'nın, Türk çiftin aile birleşimini engellemek için "bağlılık şartını" öne sürmesini, Türkiye ve AB ülkeleri arasındaki Ankara Anlaşması'nın ihlali olarak nitelendirdi ve hukuksuz buldu

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
AB mahkemesi aile birleşimi davasında Türk aileyi haklı buldu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Danimarka'nın, Türk çiftin aile birleşimini engellemek için "bağlılık şartını" öne sürmesini, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki Ankara Anlaşması'nın ihlali olarak nitelendirerek hukuksuz olduğuna hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Danimarka Yabancılar Bakanlığı tarafından aile birleşimi başvurusu reddedilen Türk çifte ilişkin davayı karara bağladı.

Danimarka Yabancılar Bakanlığı, Türk kökenli Danimarka vatandaşının Türkiye'de evlendiği eşiyle aile birleşimine "bağlılık şartını" (çiftlerin Danimarka'ya olan bağının geldikleri ülkeden fazla olmasını öngören koşul) öne sürerek engel olmuştu.

Mahkeme, Danimarka'nın bu şartı ön koşarak aile birleşimine "yeni kısıtlayıcı tedbir" getirdiğinin altını çizerek böylelikle Türkiye ve AB ülkeleri arasında 1963'te imzalanan ve üye ülkelerdeki Türk vatandaşlarına birçok hak tanıyan Ankara Anlaşması'nı ihlal ettiğine hükmetti.

Bu yeni tedbirin hukuki olmadığı kararına varan mahkeme, yasal bir şekilde Danimarka'da çalışan ve oturum izni bulunan AB üyesi ülke vatandaşının, Türk eşiyle aile birleşiminin gerçekleşmesine engel olunmasını haksız buldu.

- Danimarka, en sert göçmen yasalarına sahip ülke

AB ülkeleri arasında en sert göçmen yasalarına sahip olmakla bilinen Danimarka'da, bu kararın Ankara Anlaşması ihlal edilerek aile birleşimi engellenen birçok Türk vatandaşı için emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Danimarka, aile birleşimi davalarında "bağlılık şartı" olarak öne sürdüğü koşulla, başvuru yapan çiftlerin Danimarka'ya olan bağlarının, bulundukları ülkeden daha fazla olması gerektiğini savunuyor.

Esasen, Danimarka'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların da Ankara Anlaşması uyarınca bu şarttan muaf tutulması gerekiyor.

AB'nin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasında 1963'te imzalanan Ankara Anlaşması, Türkiye vatandaşı olan göçmenlerin üye ülkelerde serbest dolaşım gibi birçok hakkını garanti altına alıyor. Anlaşma hükümleri, 1972'de AB üyesi olan Danimarka'yı da bağlıyor.










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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
  1. "bağlılık şartı"
  2. Aile birleşimi
  3. Ankara Anlaşması
  4. Avrupa Adalet Divanı
  5. Danimarka

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