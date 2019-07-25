AB Macaristan'ın sığınmacı kararını Adalet Divanına taşıdı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan'ın son dönemde sığınmacılara yönelik uygulamaya koyduğu bazı düzenlemeleri mahkemeye taşıdı.

AB Komisyonu, Budapeşte yönetiminin 2018'de kabul ettiği sığınmacılara ilişkin düzenlemelerin, teknik olarak kimsenin Macaristan'a sığınma başvurusunda bulunamayacağı anlamı taşıdığını açıkladı.



Açıklamada, Macaristan tarafından kabul edilen düzenlemenin ayrıca bireylerin ve kuruluşların da sığınmacılara yardımda bulunmasını engellediğine işaret edildi.

Macar hükümetinin AB'nin daha önce ilettiği endişeleri gidermediğine dikkat çekilen açıklamada, Macaristan'ın sığınmacılara yardımı cezai suç haline getirmesi ve sığınmacılar için kabul şartlarını sıkılaştırması nedeniyle Avrupa Adalet Divanına (ECJ) sevk edildiği belirtildi.

Macaristan'da yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırlanan ve ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen, sığınmacıların ülkeye yerleştirilmesinin yasaklanmasını öngören anayasa değişikliği Haziran 2018'de Mecliste kabul edilmişti.

Yeni düzenlemeye göre, yasa dışı göçü organize eden veya sığınmacılara iltica hakkı almaları için yardımcı olan kişilere hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca güvenli bir ülke üzerinden gelen sığınmacılara Macaristan'da iltica başvurusu yapma hakkı tanınmıyor.

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

Macar hükümeti, geçen aylarda ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlatmıştı.