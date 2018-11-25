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AB liderlerinin Brexit zirvesi

AB liderleri, İngiltere'nin birlikten ayrılık (Brexit) anlaşmasını ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu imzalamak üzere Brüksel'de buluştu- AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier:- "Bu anlaşma, İngiltere ve AB arasında güven inşa etmek için gerekli bir adım"- AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker:- "Bu, sağlanabilecek en iyi anlaşma" - AP Başkanı Antonio Tajani:- "Bu, iki taraf için iyi bir anlaşma ve şimdi geleceğe yönelmeliyiz"

25 Kasım 2018 Pazar 12:43
AB liderlerinin Brexit zirvesi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, İngiltere'nin birlikten ayrılık (Brexit) anlaşmasını ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu imzalamak üzere Brüksel'de bir araya geldi.

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Brüksel'de AB ve İngiltere arasında yaklaşık 1,5 yıldır devam eden Brexit müzakerelerinde sağlanan ilerlemeyi değerlendirmek üzere düzenlenen zirvede buluştu.

Zirvede, AB üyesi ülke liderlerinin, 585 sayfalık "ayrılık anlaşmasına" imza atması ve İngiltere ile AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkiyi belirleyecek "siyasi deklarasyonu" da onaylaması bekleniyor.

Zirve girişinde açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "İngiltere ve AB arasında düzenli bir ayrılık gerçekleştirebilmek ve anlaşma sağlamak için zor ve karmaşık bir müzakere süreci geçirdik." dedi.

Barnier, İngiltere ve AB'nin dost ve müttefik olmayı sürdüreceğini ve gelecekteki ortaklığın inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Şimdi herkes üzerine düzen sorumluluğu yerine getirmeli. Bu anlaşma, İngiltere ve AB arasında güven inşa etmek için gerekli bir adım." diye konuştu.

- "Bu, sağlanabilecek en iyi anlaşma"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise İngiltere'nin AB'den ayrılmasının "trajedi" olduğunu belirterek, "Bu sağlanabilecek en iyi anlaşma." ifadelerini kullandı.

İngiliz parlamentosunun anlaşmayı onaylayacağını düşündüğünü kaydeden Juncker, onaylanmaması durumunda yaşanabilecekler hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.

Juncker, AB'nin temel tutumunu değiştirmeyeceğini sözlerine ekledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani de "Bu, iki taraf için iyi bir anlaşma ve şimdi geleceğe yönelmeliyiz. İngiltere, AB'den ayrılacak ama bir Avrupa ülkesi olarak kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

AP'nin anlaşmayı ocak veya şubat ayında oylayacağını belirten Tajani, AP milletvekillerinin anlaşmayı destekleyeceğini ifade etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İngiltere'nin ayrılıyor olmasının üzücü bir durum olduğunu ifade ederek, "Masada hem İngiltere hem AB için dengeli ve kabul edilebilir bir anlaşma var." dedi.

Brexit'in İngiltere'nin tercihi olduğunu ve bu durumda bir kazanan olmadığını söyleyen Rutte, "İngiltere'de yaşasaydım bu anlaşmaya 'evet' derdim. Bu, Brexit'in etkilerini sınırlandıran dengeli bir anlaşma. İngiliz parlamentosunun evet oyu vermesini bekliyorum. Bu anlaşma, yapabileceğimizin maksimumu." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Brexit, AB'nin reform edilmesi ihtiyacını ortaya koydu." diye konuştu. Olumlu bir anlaşma sağlandığını ve anlaşmayı desteklediğini belirten Macron, İngiltere'nin Avrupa'da önemli rol oynamaya devam edeceğini ifade etti.

Macron, gelecekteki ilişkilerin taslağında, Fransız balıkçıların İngiliz karasularında avlanabilmesinin kendileri için öncelikli konu olduğunu söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, "Bir boşanma mükemmel olamaz, bunda bütün taraflar için olumlu bir durum yok. Zirvede, ayrılık anlaşması yapacağız." dedi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, "Yalaşık 2 yıl süren müzakereler sonucunda vatandaşları ve ekonomik çıkarları koruyan bir anlaşma sağladık. Anlaşmayı 27 üye ülke imzalayacak ve ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu. Varadkar, anlaşmanın, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında katı sınır uygulanmamasını sağladığını da anımsattı.

- Ayrılık anlaşması

AB ve İngiltere müzakerecileri tarafından hazırlanan ayrılık anlaşması metninin Brexit sonucunda ortaya çıkacak bütün konularda hukuki netlik sağlaması öngörülüyor. Anlaşmayla, AB ve İngiltere vatandaşlarının karşılıklı olarak ikamet ettikleri ülkelerde daha önce olduğu gibi yaşamaya, çalışmaya, eğitim almaya ve sosyal haklardan yararlanmaya devam edebilmeleri amaçlanıyor.

AB üyesi 28 ülke olarak geçmişte verilen mali taahhütlerin de İngiltere tarafından tam olarak yerine getirileceğine dikkati çekilen anlaşmada, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom), fikri mülkiyet hakları, coğrafi işaretler, tescilli ticari ürünler, kişisel verilerin korunması gibi alanlarda ortak çözümler yer alıyor. Anlaşmada, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorununa yönelik çözüm de bulunuyor.

- Brexit

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 12:43
  1. AB
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  3. Brexit
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