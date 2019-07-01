AB liderlerinin "başkanlık pozisyonları" müzakereleri

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temel Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanlarını atamaya yönelik yapılan müzakerelerde anlaşma sağlanamamasına ilişkin, "Birçok lider uzlaşı sağlanması konusunda zorluk çıkardı." dedi.



Macron, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Temel AB kurumlarının başkanlıklarına atanacak isimler konusunda anlaşamadıklarını belirten Macron, "Birçok lider uzlaşı sağlanması konusunda zorluk çıkardı." ifadesini kullandı.

Macron, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un bu konuda önerdiği planın sonuç vermediğini de vurguladı.

- "Küçük bir grubun rehini olamayız"

"Bizim kriterlerimize uyan ve güvenilir adayların kimin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bazı dengeler gözetilerek uyumlu şekilde atamalar yapılmalı." diyen Macron, AB liderlerinin yarın tekrar bir araya geleceği zirvede sonucun çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Macron, "Birkaç kişinin veya oluşturulan küçük bir grubun rehini olamayız." dedi. Macron atamalar konusunda anlaşma sağlanamamasının, AB Konseyi ve Avrupa için kötü bir imaj olduğunu kaydetti.