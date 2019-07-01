0553 313 94 23

AB liderlerinin "başkanlık pozisyonları" müzakereleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Birçok lider uzlaşı sağlanması konusunda zorluk çıkardı"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:32
AB liderlerinin "başkanlık pozisyonları" müzakereleri

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temel Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanlarını atamaya yönelik yapılan müzakerelerde anlaşma sağlanamamasına ilişkin, "Birçok lider uzlaşı sağlanması konusunda zorluk çıkardı." dedi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Temel AB kurumlarının başkanlıklarına atanacak isimler konusunda anlaşamadıklarını belirten Macron, "Birçok lider uzlaşı sağlanması konusunda zorluk çıkardı." ifadesini kullandı.

Macron, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un bu konuda önerdiği planın sonuç vermediğini de vurguladı.

- "Küçük bir grubun rehini olamayız"

"Bizim kriterlerimize uyan ve güvenilir adayların kimin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bazı dengeler gözetilerek uyumlu şekilde atamalar yapılmalı." diyen Macron, AB liderlerinin yarın tekrar bir araya geleceği zirvede sonucun çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Macron, "Birkaç kişinin veya oluşturulan küçük bir grubun rehini olamayız." dedi. Macron atamalar konusunda anlaşma sağlanamamasının, AB Konseyi ve Avrupa için kötü bir imaj olduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:32
  1. "başkanlık pozisyonları" müzakereleri
  2. AB Liderler Zirvesi
  3. Macron

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pençe'yi F-16 savaş uçakları vurdu
    1. Pençe'yi F-16 savaş uçakları vurdu
    2. Özbekistan'da inşa edilecek nükleer..
    3. Hünerli ellerin çalışmaları görücüye..
    4. Kütahya’ya 3 bin kişilik yeni kız..
    5. Ünlü bal satıcısına hırsızlık şoku
    6. Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe Opet'te
    7. Avrupa Oyunları'nda en fazla madalya..
    8. Çocuk parkında korku dolu anlar
    9. Suriye sınırında yeni karar
    10. Irak Meclisi’nden Türkiye açıklaması
    11. Motoru yolun ortasında durunca..
    12. Sağlık Bakanlığından "bedelsiz arsa..
    13. Köşk Ilıdağ’dan Başkan Çerçioğlu’na..
    14. GÜNCELLEME - Mersin'de şüpheli ölümler
    15. Otomobilin çarptığı rehber feci..
    16. Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm..
    17. Başkan Yılmaz’a 10 numaralı forma
    18. Mardin’de son iki günde 140 yangına..
    19. Müslüman çocuğa çirkin saldırı
    20. Allahyar Sayyadmanesh son dakika..
    21. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    22. Kabotaj Bayramı Çeşme’de törenle..
    23. Oktay Ekşi’den Babacan’a tavsiye:..
    24. 3 tekerlekli motorda 7 kişilik..
    25. Yunus Emre Mahallesinin Altyapısı..
    26. TCMB döviz kurları
    27. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim..
    28. Kargalar 200 dekarlık anız ve ekin..
    29. Fotokamp Projesi Basına Tanıtıldı
    30. Silifke’de orman yangını çıktı
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor