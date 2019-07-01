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AB liderlerinin "başkanlık pozisyonları" müzakereleri

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte:- "Spitzenkandidat kriteri tek çözüm olamaz, doğru adayı seçmek için daha esnek olmalıyız"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:22
AB liderlerinin "başkanlık pozisyonları" müzakereleri

MADRİD (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin anlaşma sağlayamadığı "başkanlık pozisyonları" için "Spitzenkandidat kriteri tek çözüm olamaz. Doğru adayı seçmek için daha esnek olmalıyız." dedi.

Conte, basın mensuplarına, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB'nin gelecek 5 yıllık sürecinde başkanlık pozisyonları için henüz liderlerin anlaşma sağlayamaması hakkında açıklamalarda bulundu.

AP seçimlerinde en fazla oyu alan siyasi grubun liste başı adayının, AB Komisyonu Başkanı seçilmesini öngören "Spitzenkandidat" ilkesine atıfta bulunan Conte, "Spitzenkandidat kriteri zorluk yaşıyor. Bana göre, sadece bu kritere bağlı kalmak biraz zor görünüyor." ifadesini kullandı.

Conte, İtalya'nın diyaloğa çok açık olduğunun altını çizerek, "Ama benim için sadece Spitzenkandidat kriteri yok, bu tek çözüm olmaz. Tek bir kritere bağlı olmamalıyız. Doğru adayın seçiminde esnek olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yanlış anlama var çünkü Osaka'dan bir gün önce karar alındı"

Diğer yandan "G-20 Liderler Zirvesi'nde Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda liderlerinin başkanlık pozisyonları için anlaştığı" iddialarının doğru olmadığını belirten Conte, şunları söyledi:

"Bir yanlış anlama var çünkü Osaka'dan bir gün önce karar alındı ve bu benimle birlikte 10 ülkenin liderini çok şaşırttı. İtiraz ettik, ben kişisel olarak gelen önerilerin burada tartışılmasını, şekillenmesini ve karşılaştırılması gerektiğini savunuyorum. Eğer başka yollardan yapılırsa, kusura bakmayın bunu kabul etmiyorum."

- AB üyesi liderler, Timmermans'ın adaylığında anlaşamadı

Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda'nın AB Komisyonu Başkanı olarak Hollandalı Frans Timmermans (sosyalist), AP Başkanlığı için Manfred Weber (Hristiyan demokrat) ve Avrupa Merkez Bankasına da bir Fransızın getirilmesi için anlaştığı öne sürülmüştü.

AB üyesi 28 ülkenin lideri Brüksel'deki toplantılarda, AB Komisyonu Başkanlığı için Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de destek verdiği Frans Timmermans'ın adaylığı konusunda anlaşma sağlayamadı.

Timmermans'ın adaylığına Macaristan ve Polonya başta olmak üzere 11 ülkenin karşı çıktığı belirtiliyor.

Liderlerin toplantısına yarın 11.00'a kadar ara verildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:22
  1. AB Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans
  2. Avrupa Birliği (AB) başkanlık pozisyonları
  3. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından
  4. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
  5. Osaka
  6. Spitzenkandidat kriteri

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