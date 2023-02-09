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Avrupa AB liderlerinden depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Avrupa

AB liderlerinden depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 13:37:00 -
AB liderlerinden depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya destek, göç ve ekonomi gibi konuları ele almak üzere olağanüstü zirve toplantısında Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıya başkanlık eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, toplantının 1 dakikalık saygı duruşuyla açıldığını bildirdi.

Leyts, "Olağanüstü AB Konseyi Toplantısı, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı." ifadesini kullandı.

AB Zirvesi'ne bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılması planlanıyor.

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