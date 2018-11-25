AB liderleri Brexit anlaşmasını ve siyasi deklarasyon belgesini onayladı

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25 Kasım 2018 Pazar 12:46
Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 12:46
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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