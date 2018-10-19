AB Liderler Zirvesi'nden kritik Türkiye kararı

Avrupa Birliği liderleri iki yılda bir gerçekleştirilen zirvede bir araya geldi. Zirvede ABD Başkanı Trump'a mesaj verilirken Türkiye'ye destek kararı çıktı. Avrupa Birliği ülkelerini temsil eden 30 lider ve Asyalı 21 mevdikaşı iki yılda bir gerçekleşen zirvede buluştu. Zirveye Çin Devlet Konseyi parti sekreteri Li Keçiang da katıldı.51 lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrılma tehdidinde bulunduğu Dünya Ticaret Örgütü'ne tam destek verdiklerini gösterdi ve ayrıca iklim değişikliği ile ilgili konuları tartıştı.

Küresel ticaret hacminin yüzde 55'ini temsil eden liderler, serbest ticareti destekleme ve her türlü korumacı politikaya karşı savaşma konularının altını çizdi.Trump, ABD'nin küresel ticaret ortamında oldukça kötü muamele gördüğünü ve Dünya Ticaret Örgütü'nün bu yaklaşımdan sorumlu olduğunu söylemişti. ABD'nin korumacı politikaları kapsamında ABD ve Çin karşılıklı olarak ticari yaptırım kararları almıştı.

“Bu ABD’den başka müttefiklerimizin olduğunun mesajıdır”

1996 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlenen zirve kapsamında Avrupa Birliği'nin en yetkili isimlerinden biri, "Bu, Avrupa Birliği'nin Brexit'ten daha büyük olduğunun ve Avrupa'nın Washington'dan başka müttefiklerinin de bulunduğunun bir mesajıdır" açıklamasını yaptı.

Türkiye ile yapılan anlaşma korunacak

Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvenin ikinci gününde göç ve iç güvenlik konusunu masaya yatırdı. Göç sorununa çözüm arayan Avrupalı liderler sonuç bildirgesinde göç konusunda başlatılan çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Ekim 2015 yılından bu yana yasadışı yollardan geçerek Avrupa Birliği topraklarına ulaşan kişi sayısının yüzde 95 oranında azaldığı ifade edildi. Özellikle Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşmasının korunması ve devam ettirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Zirvenin sonuç bildirgesinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan sığınmacı anlaşmasının tam anlamıyla uygulanması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi. Bugün Avrupa Birliği'nin, Singapur'la serbest ticaret anlaşması imzalaması bekleniyor. Birlik benzer bir anlaşmanın Vietnam ile yapılmasını da destekliyor.

Yine de Avrupa Birliği, ABD'ye karşı Çin'in yanında durmaktan kaçınıyor. Geçtiğimiz salı günü Avrupa Birliği Ticaret Şefi Cecilia Malmstrom, ABD'li mevkidaşı Wilbur Ross ile Brüksel'de ticari ilişkileri geliştirmek için bir görüşme yapmıştı. Washington daha önce görüşmelerin oldukça yavaş ilerlemesi sebebiyle AB'yi suçlamıştı.

AB-Asya Zirvesi'nin, ihtiyaç fazlası çelik üretimi konusunda Pekin üzerinde de baskı kurması bekleniyor. Zirvede, endüstriyel sektörlerde kapasiteyi aşma konusu ile mücadele etme mesajı veriildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ın bugün Li Keçiang ile öğle yemeğinde bir araya gelmesi planlanıyor.

Liderler ayrıca Paris İklim Anlaşması konusunda da mutabık olduklarını yineledi. Zirvede gündeme gelen bir diğer önemli konu da siber saldırılar oldu.