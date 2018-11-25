THY- Euroleague
0553 313 94 23

AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, ayrılık anlaşması ve gelecekte inşa edilecek ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyonun onaylandığı belirtildi- Bildirgede, AB Komisyonu ve AP'ye gerekli adımların atılması çağrısı yapıldı

25 Kasım 2018 Pazar 13:22
AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu onayladığını belirterek, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosuna gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

AB Liderler Zirvesi çerçevesinde kabul edilen sonuç bildirgesinde, AB Konseyinin İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın birlikten ayrılmasını sağlayan anlaşmayı onayladığı ifade edildi.

Bildirgede, AB Komisyonu ve AP'ye anlaşmanın 30 Mart 2019'da yürürlüğe girmesini sağlamak için gerekli adımların atılması çağrısı yapıldı.

AB Konseyinin İngiltere ve Kuzey İrlanda ile gelecekte inşa edilecek ilişkinin çerçevesini belirleyecek siyasi deklarasyonu da onayladığı kaydedilen bildirgede, AB'nin İngiltere'yle gelecekte "mümkün olduğu kadar yakın" bir ilişki yürütme konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

- Ayrılık anlaşması

AB ve İngiltere müzakerecileri tarafından hazırlanan ve bugün onaylanan ayrılık anlaşması metninin Brexit sonucunda ortaya çıkacak bütün konularda hukuki netlik sağlaması öngörülüyor.

Anlaşmayla, AB ve İngiltere vatandaşlarının karşılıklı olarak ikamet ettikleri ülkelerde daha önce olduğu gibi yaşamaya, çalışmaya, eğitim almaya ve sosyal haklardan yararlanmaya devam edebilmeleri amaçlanıyor.

AB üyesi 28 ülke olarak geçmişte verilen mali taahhütlerin de İngiltere tarafından tam olarak yerine getirileceğine işaret edilen anlaşmada, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom), fikri mülkiyet hakları, coğrafi işaretler, tescilli ticari ürünler, kişisel verilerin korunması gibi alanlarda ortak çözümler yer alıyor.

Anlaşmada, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorununa yönelik çözüm de bulunuyor.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 13:22
  1. AB
  2. ayrılık anlaşması
  3. Brexit
  4. siyasi deklarasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğmeye basıldı, 6 ilde dev operasyon! 4
    1. Düğmeye basıldı, 6 ilde dev operasyon! 4
    2. Edirne'nin kurtuluşunun 96. yıl dönümü..
    3. Kilis'te serbest ticaret bölgesi..
    4. Sinyal kesici kullanan hırsız yakayı..
    5. "Şehir hastanelerinde muayene,..
    6. "Sinyal kesici" ile hırsızlık yaptığı..
    7. Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı..
    8. MHP İl Başkanları ve Belediye..
    9. İstanbul Müftüsü Yılmaz, gençlerle..
    10. Mısır'da tekne battı: 5 ölü, 20 yaralı
    11. Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir..
    12. AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi
    13. İşgalci İsrail'in çocuklardan bile ödü..
    14. Rus ve Ukrayna savaş gemileri arasında..
    15. Vali yardımcısına FETÖ gözaltısı
    16. Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı..
    17. İsrail Kudüs Valisi'ni yeniden..
    18. Medipol Başakşehir, Göztepe maçına hazır
    19. Beşiktaş, 7 ismin biletini kesti! İşte..
    20. İlk tropikal meyvemiz 'ejder'..
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?