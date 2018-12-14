AB Lider Zirvesi

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin, AB üye ülkeleri ile İngiltere’nin 25 Kasım’da çıkış anlaşması konusunda uzlaştıklarını ve bunun geçerli olduğunu söyledi.

Merkel, AB Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirvede AB bütçesini, dış politika konularını ve Brexit’i ele aldıklarını belirtti.

Brexit konusunda İngiltere Başbakanı Theresa May’ın bilgilendirme yaptığını, ardından diğer 27 AB üyesi ülkenin kendi aralarında istişarede bulunduğuna işaret eden Merkel, “Biz, masada olan anlaşma konusunda 25 Kasım'da uzlaştık. Bu anlaşma müzakere edildi ve bu geçerlidir.” dedi.

Merkel, AB'de kalacak 27 ülkenin Brexit konusunda bir anlaşma olmasını istediklerini vurguladı.

- "İngiltere’nin düzensiz çıkışını istemiyoruz"

May’ın özellikle "tedbir maddesine" ilişkin endişeleri dile getirdiğine dikkati çeken Merkel, İngiltere'nin endişelerini anlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Geçiş döneminde İngiltere ile AB arasındaki ilişkiler konusunda nihai bir anlaşma sağlanamadığında “tedbir maddesine” ihtiyaç duyulduğunu belirten Merkel, "Hepimiz İngiltere’nin düzensiz çıkışını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Merkel, kendileri için üzerinde anlaşılan çıkış anlaşmasının değiştirilmemesi, ortak pazarın bütünlüğü ile İrlanda ve Kuzey İrlanda arasındaki anlaşmaya uyulması gibi konuların zorunlu olduğunu kaydetti.

Merkel, "tedbir maddesinin" de çıkış anlaşmasında iyi bir şekilde tanımlandığını bildirdi.

- Sarı yelekliler protestosu

Fransa’daki sarı yeleklilerin gösterilerine ilişkin bir soruya cevap veren Merkel, protesto gösterileri yapmanın demokrasinin bir parçası olduğunu dile getirerek, “Ancak buna, şiddetin kullanılmaması dahildir. Güç, devletin tekelindedir. Bunu Almanya’daki tüm gösteriler için bekliyoruz ve Fransa için de geçerlidir." dedi.

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıkladığı reformları uygulamaya koyacağına inandığını belirterek, bunun özellikle gençler arasındaki işsizliğin azaltılması için iyi olacağını savundu.

- Avro bütçesi

Zirvede Avro Bölgesi’nin reformu konusunda prensipte anlaşma sağlandığını ifade den Merkel, Avro Bütçesi konusunda maliye bakanlarının öneriler sunmasının kararlaştırıldığını dile getirdi.

- Rusya'ya yaptırımlar

Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkilerin de ele alındığını ifade eden Merkel, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması veya hafifletilmesi yönünde şartların oluşmadığını tespit ettiklerini belirtti.



Merkel, İtalya’nın AB ile krize yol açan 2019 bütçesiyle ilgili olarak da bunun İtalya ile AB Komisyonu arasında bir konu olduğunu sözlerine ekledi.