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AB Konseyi: (İngiliz parlamentosundaki Brexit oylaması) Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir"

30 Ocak 2019 Çarşamba 00:04
AB Konseyi: (İngiliz parlamentosundaki Brexit oylaması) Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir"

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 00:04
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