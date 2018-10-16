AB Konseyi Başkanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

Brüksel'de düzenlenen Üçlü Sosyal Zirve ardından basın toplantısı düzenleyen Tusk, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair haberlerden ciddi endişe duyduğunu söyledi.

Özgür bir basın olmadan toplumların da özgür olmayacağına işaret eden Tusk, gazetecilere yönelik şiddetin durdurulması gerektiğini kaydetti.

Tusk, "Kaşıkçı'ya ne olduğunu ortaya çıkaracak tam bir araştırma yapılması ve sorumuluların cezalandırılması için çağrıda bulunuyorum." dedi