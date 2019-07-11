AB Konseyi Başkanı Tusk Gürcistan'da

BATUM (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiğini söyledi.

Doğu Ortaklığı Zirvesi'nin 10. yıl dönümü kapsamında Gürcistan'da düzenlenen 16. Gürcistan'ın Avrupa Yolu konulu uluslararası konferansına katılmak üzere Batum kentinde bulunan Tusk, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Tusk, AB'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan uçuşlarını geçici yasaklayan kararnamenin imzalamasına değinen Tusk, "Rusya'nın Gürcistan'a uçuşların yasaklanması kararı orantısız ve haksızdır, bu adil bir karar değil. Bu durumda AB Gürcistan'a karşı tam dayanışma içindedir. Biz Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü tekrar ve tekrar teyit ediyoruz." dedi.

Gürcistan ile AB arasındaki ilişkilerine değinen Tusk, Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinin hızlandırılması için Tiflis yönetiminin çeşitli alanlarda demokratik reformları uygulamasını sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak, hükümetin 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar vermesinin son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

AB'nin Gürcistan'la dayanışma içinde bulunduğunu belirten Tusk, ülkenin güçlenmesi ve kalkınması için halkın da birbirine destek vermesi gerektiğini kaydederek, "Ülkenin içinde de dayanışmaya ihtiyacınız var." dedi.

"Gürcistan AB için son derece önemli bir partnerdir." ifadesini kullanan Tusk, AB ile Gürcistan arasındaki ortak ticaretin artırılması ve çeşitli alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesi için Gürcistan yönetimi ile görüşmeleri düzenlediklerini bildirdi.

- "Çözümlerimiz sadece barışçıldır"

Cumhurbaşkanı Zurabişvili ise ülkesinin toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını belirterek, söz konusu problemlerin barış yoluyla çözülmesi yönünde AB ile ortak çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Zurabişvili, "Çözümlerimiz sadece barışçıldır. Bu çözümler, Gürcistan'ın Avrupa ile ortaklarımızla ortak kararları bulmanın yoludur. " dedi.

Gürcistan'ın topraklarının yüzde 20'sini Rusya'nın işgal ettiğini savunan Zurabişvili, amaçlarının hiçbir Rus askeri üssünün Gürcistan topraklarında kalmaması olduğunu ifade etti.

Zurabişvili, "Bütün mevcut gerginliklere rağmen hep beraber Avrupalı ortaklarımızla işgal edilmiş topraklara yönelik bir çözüm bulabileceğiz ve ülkemizde askeri gücün kalmasını hiç istemiyoruz. Bu bizim amacımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

- Konferans protesto edildi

Bu arada, Tiflis'te 19 Haziran'da açılışı yapılan 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesinin ikinci günü oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un Parlamento Başkanının koltuğuna oturup konuşma yapmasına tepki olarak başlayan protestoların bazı organizatörleri ve bir grup, konferansı protesto etti.

Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı pankartları taşıyan grup, Tiflis'te 21 Haziran'da parlamento binası karşısında emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayda kişinin yaralanmasından sorumlu tuttukları İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın istifa etmesini talep etti.

Öte yandan konferans yarın sona erecek.











