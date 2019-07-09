0553 313 94 23

AB Konseyi Başkanı Tusk Azerbaycan'da

AB Konseyi Başkanı Tusk:- "Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmemizde AB'nin Azerbaycan ile iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit ettim"

09 Temmuz 2019 Salı 18:29
AB Konseyi Başkanı Tusk Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Tusk önce ikili, sonra da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, Tusk ile Avrupa Komisyonu ve Azerbaycan arasında devam eden müzakereleri konuştuklarını, müzakerelerin başarıyla devam ettiğini, pek çok konunun çözüldüğünü, şu anda iyi ortaklık ruhu içinde diğer konular üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Tusk'a Dağlık Karabağ sorunu çözüm süreciyle ilgili bilgi verdiğini belirten Aliyev, sorunun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içerisinde çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Enerji güvenliği ve ulaştırma sektörüyle ilgili konuları da konuştuklarını dile getiren Aliyev, şunları ifade etti:

"Azerbaycan ve AB bu alanlarda çok yapıcı iş birliği yürütüyor. Güney Gaz Koridoru projesi başarıyla uygulanmaktadır. Azerbaycan'da lojistik ve ulaştırma sektörüne yapılan yatırımlar bize önemli bir ulaşım merkezi olma fırsatı verdi. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorları ülkemizden geçmektedir. Elbette, coğrafi konumumuz bize avantaj sağlıyor ancak yatırımlar yapılmasaydı coğrafi konumumuz o kadar da önem arz etmezdi. Son yıllarda gösterdiğimiz çabalar iyi sonuçlar veriyor ve Azerbaycan önemli bir transit ülke haline geliyor. Gelecekte, transit ülke olarak rolümüz artacaktır."

- "AB, Azerbaycan ile iş birliğini derinleştirmeye hazır"

AB Konseyi Başkanı Tusk, Azerbaycan ve AB arasında imzalanacak anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirterek bu anlaşmayla siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin derinleşeceğini söyledi.

Azerbaycan'ın ulaştırma merkezine dönüşmek için önemli adımlar attığını hatırlatan Tusk, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmemizde AB'nin Azerbaycan ile iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit ettim ve aynı zamanda hukuk devletine, insan haklarına ve temel özgürlüklere ne kadar önem verdiğimizi vurguladım. Avrupa Birliği, gerçekten açık bir toplumun, tüm vatandaşlar için uzun vadeli istikrar ve iyi yaşamın en iyi garantisi olduğuna inanmaktadır."

Dağlık Karabağ sorunundan da bahseden Tusk, "Sorun, barış yoluyla, uluslararası hukukun ilkeleri çerçevesinde çözülmelidir. AB, AGİT Minsk Grubunun çabalarını ve Helsinki Nihai Senedi esasında adil ve kalıcı bir çözüme odaklanmayı destekliyor. Gerilimin azalmasını önemsiyoruz fakat temas hattındaki son kayıplar bizi tedirgin ediyor. AB, barışı sağlamaya yönelik girişimleri destekliyor ve halkların barış için hazırlanmasında yardımcı olmaya hazırdır." dedi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:29
  1. AB Konsey Başkanı Donald Tusk
  2. Azerbaycan
  3. AzerbaycanCumhurbaşkanı İlham Aliyev

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altay Bayındır’ın sakatlığı sürüyor
    1. Altay Bayındır’ın sakatlığı sürüyor
    2. Kadın milli boksörlerin Kastamonu..
    3. Bavullardaki lekeler nasıl çıkar?
    4. ’Patpat’ hırsızları tutuklandı
    5. Mecidiyeköy'de korkutan yangın!..
    6. Gölete sazan yavrusu bırakıldı
    7. Adıyaman'da aranan 2 hükümlü yakalandı
    8. Başkan Köse, Köyiçi Mahallesi..
    9. Jandarma darbe davasında istenen..
    10. Trump, Twitter kullanıcılarını..
    11. Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu’nu..
    12. Mahalle Huzur Toplantıları devam ediyor
    13. Yunanistan Dışişleri Bakanından "milli..
    14. Konyaspor'un Bolu kampı başladı
    15. Kamyonet ile hafif ticari araç..
    16. AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı
    17. Paris ‘iklim acil durumu’ için düğmeye..
    18. Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü..
    19. Konyaspor, Bolu kampında ilk..
    20. Suudi Arabistan, Kabe'de slogan atmayı..
    21. Çad'da Boko Haram saldırısı: 4 ölü
    22. Halk oyunları ekibine coşkulu karşılama
    23. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    24. Kırıkkale’de trafik kazası: 2’si çocuk..
    25. Amca-yeğenin katili tutuklandı
    26. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    27. Dikili ile Midilli arasında feribot..
    28. Şişli’de 5 katlı binanın çatısında..
    29. Pendik’te hamile kadın ve eşine..
    30. Fransa Bisiklet Turu
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler